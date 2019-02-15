Türkiye'de 25 ilde patates üretimi yasaklandı

Son günlerde fiyatı artan sebzeler arasında yerini alan patatesin, 25 ildeki toplam 141 bin 650 dekar alanda üretiminin yasaklandığı ortaya çıktı

TBMM'ne verilen bir soru önergesi ile, son günlerde fiyatı artan sebzeler arsında yerini alan patatesin, Tokat ile beraber 25 ildeki toplam 141 bin 650 dekar alanda üretiminin yasaklandığı öğrenildi. Yasaklama kararı Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine, Bakan Pakdemirli'nin verdiği cevapla ortaya çıktı.

Bakan pakdemirli soru önergesine verdiği cevapta, aralarında ülkede en çok patates üretimi yapılan illerinde bulunduğu 25 ilde karantina etmeni olan Patates Siğili Hastalığı, Patates ve Domateste Bakteriyel Solgunluk, Patates Kahverengi Çürüklüğü, Patates Halka Çürüklüğü ve Patates Kist Nematodlan nedeniyle dikim yasağı uygulandığını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkede karantinaya tabi zararlı organizma tespiti nedeniyle 141 bin 650 dekar patates üretim alanında patates ekiminin yasaklandığını bildirdi. Patates ekimi yasaklanan bölgelerde münavebe önerildiğini ve alternatif ürün eken üreticilere destekleme ödemesi yapıldığını belirten Pakdemirli; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Nevşehir, Ordu, Sivas, Tokat, Trabzon gibi illerdeki bazı bölgelerde karantina nedeniyle patates ekiminin yasaklandığını ifade etti.

Pakdemirli, “Söz konusu karantina zararlılarının kimyasal mücadelesi bulunmamakta olup, tek mücadele yöntemi karantina tedbirlerinin alınması, kültürel tedbirlerin uygulanması ve münavebe yapılmasıdır. Aksi takdirde hastalığın bulaşma ve yayılması devam etmekte ve tüm ekim alanlarına yayılarak ürün/verim ve kalite kayıplarına dolayısıyla önemli ölçüde ekonomik zarara neden olmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi hastalığın konukçusu olan bitkilerin yetiştirilmesi yasaklanarak alternatif ürün ekilmesi teşvik edilmektedir. Yasaklama süresi bulaşık olan toprağın hastalıktan temizlenmesine bağlıdır.” dedi.