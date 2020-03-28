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Türkiye'de 16 kişi daha hayatını kaybetti

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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 7 bin 402'ye yükseldi, can kaybı ise 108 oldu

Türkiye'de 16 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü vaka sayısının bin 704 olduğunu belirten Bakan Koca, bugün 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 55 bin 464 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 7 bin 402 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 108 olduğu kaydedildi.

Yoğun bakımdaki toplam hasta sayısının 445, toplam entübe hasta sayısının 309 olduğu belirtilirken şimdiye kadar 70 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

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