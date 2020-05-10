Türkiye'de 1542 yeni vaka 47 ölüm daha

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona verilerini açıkladı. Bugün bin 542 yeni vakanın tespit edildiğini vurgulayan Koca, virüs nedeniyle 47 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koca, iyileşen kişi sayısına dikkat çekerek, "Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" ifadelerini kullandı

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel veriler açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre bugün 36 bin 187 test yapıldı.

47 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan testlerde bugün bin 542 yeni vaka tespit edilirken, 47 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklanan bu verilerin ardından Türkiye’deki toplam vaka sayısı 138 bin 657’ye yükselirken toplam vefat sayısı ise 3 bin 786 oldu.

İYİLEŞEN KİŞİ SAYISI 3 BİN 211

Açıklanan güncel verilere göre bugün 3 bin 211 kişi daha sağlığına kavuştu. Böylece Türkiye’deki toplam iyileşen kişi sayısı 92 bin 691’e yükselmiş oldu.

“100 BİNİ BULACAK”

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koca, iyileşen kişi sayısına dikkat çekerek, “Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?” ifadelerini kullandı.