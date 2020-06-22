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Türkiye'de 1212 yeni vaka daha

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22 Haziran itibari ile Türkiye'de 1.212 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 188.897 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.974'e yükseld

Türkiye'de 1212 yeni vaka daha

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında son 24 saatte 41.413 test yapıldığı ve 1.212 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bugün 24 kişi hayatını kaybetti ve 1.293 kişi iyileşti.

22 Haziran Türkiye Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

22 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 188.897 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.974'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 846, toplam entübe hasta sayısının ise 345 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 161.533 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız."

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