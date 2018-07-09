Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesi açıklandı

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te yemin etmesinin ardından yeni yönetim sistemine geçti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi açıklamak üzere kameraların karşısına geçti.
Erdoğan, 16 bakan ve bir bakan yardımcısını açıkladı.
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Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
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Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
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Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
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İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
-
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
-
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
-
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
-
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
-
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan
-
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
-
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
-
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
-
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
-
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
-
Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak
-
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
-
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank