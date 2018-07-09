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Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesi açıklandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na eski Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay getirildi. Eski kabinede yer alan 4 isim yeni kabineye de girdi

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesi açıklandı
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Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te yemin etmesinin ardından yeni yönetim sistemine geçti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi açıklamak üzere kameraların karşısına geçti.

Erdoğan, 16 bakan ve bir bakan yardımcısını açıkladı.

  • Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

    Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

    İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

    Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

    Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

    Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

    Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

    Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

    Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

    Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

    Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

    Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

    Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

  • Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

  • Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

  • İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

  • Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

  • Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

  • Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan

  • Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

  • Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

  • Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

  • Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

  • Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

  • Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

  • Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank

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