Türkiye bu cani kocayı konuşuyor

Altı yıl boyunca eşinden dayak yedi, kulağı koparıldı, bacakları kırıldı ve yüzüne kezzap atıldı. 24 yaşındaki Z.E., iki aydır bir hastane odasında yaşıyor. Kapanmayan göz kapakları nedeniyle uyuyamıyordu, bir ameliyat daha oldu. Geleceği ile ilgili umutsuz olan iki çocuklu genç kadın "Beni bu adamdan kurtarın. Hapisten çıktığında beni yine bulur, öldürür" diyor

Sabah gazetesinden Sonat Bahar, Ankara'da bir Hastanede tedavi gören Z.E.'nin yaşadıklarını dinledi. Bugüne kadar Türkiye'nin gördüğü en vahşi biçimde altı yıl boyunca işkence gören biri Z.E.. İşte o akıllara durgunluk veren şiddet:

Anne ve babası boşanan Zehra, annesi ve üvey babasıyla yaşadığı yıllarda tanıştı Gökhan E. ile.. Z..E'nin annesi Ümmügülsüm, kızının işi gücü olmayan, agresif yapısıyla bilinen Gökhan E. ile ilişkisini onaylamadı. Ama Z.E. âşıktı ve annesini dinlemedi. Niğde'de yaşayan babasının onayıyla 17 yaşında kaçarak evlendi Gökhan'la... İlk zamanlar tek bir tokatla başlayan şiddet, giderek artıyordu... İlk çocuğu HASAN'a hamileyken, ikinci çocuğu Kartal dünyaya geldikten sonra aralıklarla şiddet gördü genç kadın... Tam altı yıl sürdü dayak, hakaret ve tehdit...

TELEFONUNU DA ALDI

Üstelik kocası başkalarıyla iletişim kurmaması için cep telefonu dahi vermiyordu Z.E.'ye. Son bir yıl artık işin dozu iyiden iyiye işkenceye dönüşmüştü... Dayak artık rutin haline gelmişti. Üzerinde sigara söndürüldü. Hayatından endişe eden genç kadın satırla tehdit edildiğinde balkondan atladı, iki ayağını kırdı.

ISIRARAK KULAĞINI KOPARTTI

Sonunda kocası tarafından ısırılarak kulağı koparılınca bu işkenceye 'Dur' demek istedi. Yıllar boyunca yaşadıklarını ailesinden gizleyen Z.E. birgün cebinde tek kuruş olmadan, çocuklarını da arkasında bırakarak kaçtı...

ÜZERLERİNE KEZZAP ATTI

Konya'daki ailesinin yanına sığındı... Anne Ümmügülsüm ve üvey baba Niyazi yaşananları öğrendiklerinde şok geçirdi. Onu hemen karakola götürdüler ve koruma kararı çıkarıldı... Z.E. çocuklarına kavuştu... Ama sadece 22 gün huzurlu yaşayabildi... Boşanma davası açıldı. Ama gözü dönmüş canavar koca, Z.E.'yi baba ocağında da buldu. Önce çocukları kaçırdı. Ve genç kadına bir komplo kurdu. 'Çocuklarını internetten görmek istiyorsan, bir kafeye git, ben de internette olacağım, gör' dedi. Evden kız kardeşiyle çıkan kadını internet kafeye giderken yolda karşılarına çıktı ve iki kardeşin de üzerine kezzap attı. Tek gözü kör oldu. Yüzü ve kafası yandı. Kollarında derin yanıklar oluştu.

HAPİSTEN ÇIKINCA BENİ ÖLDÜRECEK

Tam 56 gün yoğun bakımda kaldı. Şimdi Ankara'da bir hastanede tedavisi sürüyor. Z.E. göz kapağındaki hasar yüzünden günlerdir uyuyamıyordu, çünkü gözleri kapanmıyordu. Ve bacağından alınan bir parçayla göz kapağı yapıldı. Gökhan E. tutuklu olarak yargılanıyor. Antidepresanlarla yaşayan Z..E. kabusları ise bitmiş değil. "Hapisten çıktığında beni öldürecek" diyor.