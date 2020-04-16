Türkiye Bilim Kurulu üyesi normalleşme için tarih verdi

Corona virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara herkesin merak ettiği o soruya yanıt verdi. Kara, ‘Normal hayata ne zaman döneriz’ sorusuna ‘Kurallara sıkı sıkıya bağlanırsak Mayıs sonu Haziran başı gibi dönebiliriz’ yanıtını verdi

Corona virüsü Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara NTV’de katıldığı yayında salgına karşı çok önemli bilgiler verdi.

Salgının en yüksek noktası olan pik noktasına yakında ulaşılabileceğini belirten Kara, Mayıs sonu Haziran başında hayatın normale dönebileceğini açıkladı.

Prof. Dr. Ateş Kara şunları söyledi:

*Birkaç günkü ülke rakamlarımız olumlu bir tablo sunuyor. Bunu şimdiden cevaplamak için de aslında erken. Yarın gelecek rakamlara da bakmamız gerekiyor. Normal hayata dönüşümüz kurallara sıkı sıkıya bağlanırsak Mayıs sonu Haziran başı olabilir.

KLİMALAR RİSKLİ Mİ?

*Eğer filtresi düzenli temizleniyorsa çok ciddi bir sorun yaratmıyor. Eğer düzenli temizlenmezse ve bakımı yapılmazsa enfeksiyon olarak klima sıkıntı yaratabilir. Ama gerçek yaşamda bu oldukça düşüktür.

NERELERDEN BULAŞIYOR?

*Virüsün insan vücuduna giriş yolu solunum sistemi olarak gerçekleşiyor. Şu ana kadar gıdalarla ilgili bir virüs bulaşma durumu görmedik. Elinizi, yüzünüzü mutlaka yıkayınız ve yüzünüze sürmeyiniz. Bu daha korunaklı bir durumdur. Kumaşların üzerinde ise virüs bir nebze uzun yaşar. Ama kumaş üzerinde kalan virüs bizi daha mı hasta yapar, bu konuda henüz bir bulgu yok.

“BURUN AKINTISI ÇOK OLMAZ”

*Corona virüste ateş daha fazla görülür, boğazda daha kesin bir ağrı ve acı olur. Corona virüs bulgularında burun akıntısı çok fazla olmaz, bunu da biliyoruz.

BAĞIŞIKLIK KAZANILIYOR MU?

*Hastalanan kişi bir miktar kazanıyor. Ama bunu bir miktar olarak biliyoruz. Ama corona virüs enfeksiyonunda böyle bir özelliğe rastlamadık. Bir miktar bağışıklık kazandığını biliyoruz ve bu yüzden de plazma tedavisine başladık. Ancak bunun süresi ne kadar olacak bilmiyoruz.

AŞI SÜRECİ

*Corona virüsü aşısında Ocak ayı gibi belki Aralık gibi ilk uygulamayı bekliyoruz. Çok güzel sonuçlar elde ediyoruz fakat örnek vermek gerekirse de sıtma aşısı 32 senede bulundu.

*Kilolu grupta hastalığın daha ağır seyrettiğini öğrenmeye başladık. Ama sigara içenler de risk oldukça yüksek.