 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Geri dönüşüm neden yok?
Geri dönüşüm neden yok?
18 0
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
119 0
 
Tarım politikasını getirdiği son nokta
Tarım politikasını getirdiği son nokta
42 0
Deniz üçüncülüğe abone
Deniz üçüncülüğe abone
50 0
İskele’de lider Rauf Denktaş – Mehmet Mişon
İskele’de lider Rauf Denktaş – Mehmet Mişon
18 0
Dans dolu gece
Dans dolu gece
15 0
Yine kaza: 6 yaralı
Yine kaza: 6 yaralı
336 0
banner82

Türkiye 2023 sonuna kadar 26 deniz sondajı yapacak

banner27

banner315
Türkiye 2023 sonuna kadar 26 deniz sondajı yapacak
banner267

Türkiye’de, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı çerçevesinde, 2023 sonuna kadar yapılacak toplam deniz sondajı sayısının 26'ya çıkarılması hedefleniyor.

AA muhabirinin On Birinci Kalkınma Planı'ndan derlediği bilgilere göre, madencilik sektöründe ham madde arz güvenliğinin sağlanması ve madenlerin yurt içinde islenerek katma değerinin artırılması yoluyla ülke ekonomisine katkısının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) deniz ruhsat sahaları dahil olmak üzere, denizlerde petrol ve doğal gaz sismik arama ve sondaj çalışmaları yoğunlaştırılacak, 2023 sonuna kadar yapılacak toplam deniz sondajı sayısı 26'ya çıkarılacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.