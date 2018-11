TürkAkım projesinde tarihi gün

Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım projesinde, doğalgaz boru hattının deniz bölümü tamamlandı. Projedeki gelişmeyle ilgili düzenlenen törene Erdoğan ve Putin de katıldı

Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım projesinde, kritik bir aşama bugün geride bırakıldı. Doğalgaz boru hattının deniz bölümü son borunun indirilmesiyle tamamlandı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, projedeki kritik aşama için düzenlenen törene katıldı.

Proje, her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip 930 kilometre uzunluğundaki iki hattın Karadeniz’in altına döşenmesiyle oluştu. İlk hat Türkiye’ye, ikinci hat ise Avrupa ülkelerine doğalgaz taşıyacak. Böylelikle Türkiye, batı hattı üzerinden alınan doğalgazı ikame etmiş olacak.

Projenin 2019 yılında tamamlanarak gaz sevkiyatının başlaması planlanıyor.

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi, Karadeniz tabanından ilerleyerek Rusya’dan Türkiye’ye yılda 31,5 milyar metreküp doğalgaz aktaracak bir doğalgaz boru hattı projesidir.

TürkAkım’ın deniz kesimi, Karadeniz tabanında birbirine paralel olarak ilerleyen 930 kilometre uzunlukta iki boru hattından oluşuyor.

2 kilometreyi aşan derinlikte döşenen 81 cm çapındaki ilk boru hattı sistemi olan deniz kesimi, son teknolojiler kullanılarak hayata geçirildi.

Bu dev projede, yaklaşık 4 cm kalınlığında özel bir çelikten üretilen, her biri 12 metre uzunluğunda ve 9 ton ağırlığındaki borular, inşaat gemisinde birbirine kaynaklanarak birleştirilip deniz tabanına yerleştirildi.

Dünyadaki en büyük enerji altyapı projelerinden biri olan TürkAkım, teknik açıdan çığır açıcı niteliklere sahip olmasının yanında, bölgenin enerji güvenliğine de son derece önemli katkılarda bulunacak.

Rusya kıyısında, Anapa kenti yakınında başlayan TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı, Karadeniz’i boydan boya kat ederek Türkiye kıyısına, Trakya’daki Kıyıköy beldesi yakınında çıkıyor. TürkAkım, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi Türkiye’nin batısındaki yüksek nüfuslu sanayi kentlerine doğalgaz sağlayarak bölgedeki üretimin güvencesi olacak.

TürkAkım aracılığıyla aktarılacak yıllık toplam 31,5 milyar metreküp doğalgazın yarısı Türkiye’de kullanılırken, diğer yarısı Avrupa’ya aktarılacak.

TürkAkım Boru Hattı’nın deniz kesiminin yapımında dünyanın en büyük inşaat gemisi olan ve bu alandaki en ileri teknolojileri kullanan Pioneering Spirit görev yaptı. Günde ortalama 5 kilometre hızla ilerleyen deniz kesiminde bu dev gemi, 26 Ağustos 2018 tarihinde bir günde 6,3 kilometre boru döşeyerek bu alanda bir dünya rekoruna imza attı.

Boru hattının karaya çıktığı noktada, yani Kıyıköy’de alım terminali inşaatı halen sürüyor. Burada, deniz kesimindeki borulardan gelen doğalgaz, kara boru hatlarına aktarılacak. Alım terminalinden sonra Lüleburgaz’da Türkiye’nin dağıtım şebekesine bağlanacak olan ilk kara hattını BOTAŞ inşa edecek. Avrupa’ya ilerleyecek diğer kara hattı ise BOTAŞ-Gazprom ortak şirketi tarafından yapılacak.

Projeyle taşınacak 31,5 milyar metreküp doğalgaz, 15 milyon hanenin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yetecek bir miktar.

Kıyıköy’deki alım terminalinin inşaatının da bitmesinin ardından TürkAkım projesi 2019 yılı içerisinde kara-deniz bağlantılarının gerçekleştirilmesi ve tüm testlerin yapılmasıyla tamamlanacak.

2019 yılı sonunda Rusya’dan Türkiye’ye doğalgaz akmaya başlayacak.

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı projesi, tüm taraflara sağlayacağı kazanımlar sayesinde, hem bölge çapında sürdürülebilir enerji geleceğinin güvencesi, hem de Türk-Rus dostluğunun temellerinden biri olacak.



KISA BİLGİLER:



Üretilen borular Bulgaristan’ın Varna ve Burgaz, Türkiye’de ise Samsun ve Trabzon limanlarında depolandı.



Her gün 400 kadar boru bu limanlardan gemiye aktarıldı.



Gemi bir günde 6,3 kilometre boru döşeyerek bir dünya rekoruna imza attı.



23 Haziran 2017’de derin sulardaki inşaat başladı.



4 Kasım 2017’de hatlar Türkiye münhasır ekonomik bölgesine giriş yaptı.



2200 metreye varan derinlikte döşenen en geniş (81 cm çapında) boru hattı olma özelliğini taşıyor.



Her biri 12 metre uzunluğunda ve 9 ton ağırlığında olan toplam 158 bin boru kullanıldı.



Her bir hat 930 km uzunluğunda.



Doğalgaz akışının 2019 sonunda başlaması planlanıyor.



TürkAkım faaliyete geçtiğinde yılda 31,5 milyar metreküp doğalgaz aktaracak.



TürkAkım’ın aktaracağı doğalgazın yarısı Türkiye tarafından kullanılacak, yarısı Avrupa’ya aktarılacak.



Pioneering Spirit gemisinin toplam ağırlığı, ünlü Titanic’in tam 8 katı. (403 bin 342 gross ton)



Geminin güvertesi 6 futbol sahası büyüklüğünde.



Geminin uzunluğu yaklaşık 8 jumbo jetin toplam uzunluğu kadar (477 metre uzunluk, 124 metre genişlik)



Projede toplamda 40’tan fazla ülkeden on binlerce personel görev yapıyor.