Türk jetleri DAEŞ hedeflerini vuruyor

Diyarbakır'da kalkış yapan ve yaklaşık 20'e yakın F16 savaş uçağı DAEŞ ve PKK mevzilerine bomba yağdırdığı bildirildi. İlk bilgilere göre 20'yi aşkın F-16 uçağı, saatler 23.00'e yaklaşırken sınır ötesindeki...

Diyarbakır'da kalkış yapan ve yaklaşık 20'e yakın F16 savaş uçağı DAEŞ ve PKK mevzilerine bomba yağdırdığı bildirildi.

İlk bilgilere göre 20'yi aşkın F-16 uçağı, saatler 23.00'e yaklaşırken sınır ötesindeki bazı hedeflere havalandı.

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan Türk F-16'ları, DAEŞ'e ve K.Irak'ta PKK kamplarına operasyon yaptı.

Kuzey Irak'ta PKK'ya ait 5 büyük kampının vurulduğu belirtiliyor. K. Irak'ta Zap bölgesiyle yine ZAP'ın doğusundaki Avaşin, Metina, Basyan, Kandil, Amediye'nin çevresi ve Hınerek bölgesine bomba yağdırıldı.

SON GELİŞMELER:

- Çankaya Köşkü'ndeki güvenlik zirvesi 1 saat 10 dakika sürdü. Zirvenin ardından Başbakan Davutoğlu Köşk'te çalışmalarını sürdürüyor.

- Zirveye ve operasyonlara ilişkin Başbakanlık'tan yazılı açıklama yapılacağı belirtiliyor.

- Başbakanlık kaynakları operasyonların sürdüğünü bildirdi.

- Edinilen bilgiye göre, TSK operasyonları tamamen kendi imkan ve kabiliyetleriyle sürdürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

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KUZEY IRAK YÖNETİMİ HABERDAR

Öte yandan, Irak Kürdistan Bölgesel yöneticileri de Türk askerinin PKK kamplarını yaptığı operasyonu doğruladı. Türk jetlerinin PKK kamplarını vurduğu ilk olarak Kuzey Irak'taki yerel kaynaklar tarafından duyuruldu.

İNCİRLİK'TEN 3 SAVAŞ UÇAĞI KALKTI

Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nden bu gece saatlerinde 3 adet F-16 savaş uçağının kalktığı bildirildi.

Hava operasyonuna katılan bazı jetlerin de üsse döndüğü bilgisine ulaşıldı.

DAEŞ'E 2. DALGA OPERASYON

DAEŞ militanlarının, Kilis'in Erbeyli ilçesinde bir astsubayı şehit etmesinin ardından, Suriye'deki DAEŞ mevzilerine yeni bir hava operasyonu daha başlatıldı.

İlk bilgilere göre Türk F-16'ları, saatler 23.00'e yaklaşırken Suriye'deki DAEŞ hedeflerine havalandı.

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan Türk F-16'ları Suriye'deki IŞİD hedeflerini vuruyor. İstihbarat raporlarıyla belirlenen DAEŞ hedefleri, F-16'lar tarafından bombalandı.

Bir önceki operasyondan farklı olarak bu kez Suriye hava sahasına girildiği belirtiliyor

Moderatör Gece yayınına katılan 24 TV muhabiri Oğuz Şahin yaptığı açıklamada konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı; Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan saat 22:30 sularında kalkan Türk Jetleri Suriye hava sahasını ihlal ederek DAEŞ hedeflerini tek tek vurdu. Silahlı kuvvetler sınır boyunca teyakkuz halinde.