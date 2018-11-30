Turizmde 50 milyar dolar kayıp

Türkiye Otelciler Federasyonu, turizmde son yıllarda yaşanan krizlerden dolayı, 50 milyar dolarlık bir kayıp olduğunu bildirdi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye'ye gelen turist sayısındaki dalgalanmaya dikkat çekerek, Türkiye'ye gelen turist sayısının 2014'de yaklaşık 40 milyon civarında olduğunu 2015 ve 2016 yıllarında ise ciddi düşüşler yaşandığını bunun da turizmi derinden etkilediğini kaydetti.

“TEK BAŞINA CARİ AÇIĞI KAPABİLİRDİK”

2015 ve 2016 yıllarında ciddi düşüşler yaşanmasaydı, bugün çok rahat 50 milyon turistten söz edilebileceğini belirten Ayık, “Eğer bu düşüşler yaşanmasaydı turizm sektörü olarak tek başına cari açığı kapatabilecek seviyelere gelecektik” şeklinde konuştu.

Turizm sektöründe, 2014'ün arkasında 2015 ve 2016 yıllarında sayısal kayıp yaşanınca talebi tekrar canlandırmak için fiyatlarda indirime gitmek zorunda kaldıklarını kaydeden Ayık, şöyle devam etti: “Kaybolan talebi canlandırmak için yüzde 50'lere varan oranlarda indirimler yapmak zorunda kaldık. Bu yüzden büyük oranda gelir kayıpları yaşadık. Bununla ikisini birleştirdiğiniz zaman, sayısal ve gelir kaybının, bizim şu ana kadar yaptığımız toplam gelire de ciddi etkileri oldu. Son 5 yılda turizm gelirlerinde, yaklaşık 50 milyar dolara yakın bir kayıp yaşadık. Şu anda biz turizm sektörü olarak 40 milyar doların üzerinde de çok rahat bir gelirden bahsederdik ki, bu da bizim cari açığı kapatmadaki oranımızı etkileyecekti.”

2018 sonu itibarıyla hala 2014 rakamlarının yüzde 20-25 civarında gerisinde olduklarını açıklayan TÜROFED başkanı Ayık, iç pazarın turizm sektörü için önemine de değinerek “İç pazar bizim için çok önemli bir kaynaktır. Biz öyle görüyoruz. Sektörün sürdürebilirliği için iç pazar hareketliliği ve canlılığı her zaman için önemlidir. Çünkü ülkemiz 80 milyonluk bir ülke. İlk fırsatta bizim otellerimizde konaklayan yerli turist sayısını 10 milyonun üzerine çıkartmak bizin en temel hedeflerimizden bir tanesidir. Son 10 yıldır erken rezervasyon kampanyaları ve özel faaliyetlerimizle, özel tanıtım çalışmalarıyla bu sayıyı büyütmeye çalışıyoruz. Önceki yıllarda da özellikle son 2-3 yıl içinde de burada da ciddi artışlar yakaladık. Önemli bir kitle oluştu ve insanlarımızın tatil alışkanlıkları son derece gelişti” şeklinde konuştu.