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Turistler lüks mağazalara koştu

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Geçen hafta cebinde 1000 dolar ile Türkiye’ye gelen bir turistin TL karşılığı olarak 5000 lira parası vardı. Bugün ise bu miktar 6500 TL’yi aştı. Hal böyle olunca turistler lüks mağazalara akın etti

Turistler lüks mağazalara koştu
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Türk lirasının değer kaybı cebinde dolar ile Türkiye'ye gelen turistler için alışveriş fırsatına dönüştü

Geçen hafta cebinde 1000 dolar ile Türkiye’ye gelen bir turistin TL karşılığı olarak 5000 lira parası vardı. Bugün ise bu miktar 6500 TL’yi aştı.

Hal böyle olunca lüks mağazalara ilgileri ile bilinen Arap Turistler, Bvlgari, Louis Vuitton, Chanel gibi mağazaların önünde kuyruklar oluşturdu.

Dün sabah Bağdat Caddesi’ndeki Chanel mağazasına müşteriler 10-15 dakika bekletilerek alındı.

Mağaza yetkilileri dolar ve euronun değer kazancından ötürü mağazalarında uzun süredir görmedikleri bir yoğunluk olduğunu söyledi.

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