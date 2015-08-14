Tunceli- Erzincan karayolu ulaşıma açıldı

Patlamaların ardından kapanan Tunceli Erzincan Karayolu saat 07.00 itibariyle kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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Pülümür Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığına bombalı araçla düzenlenen saldırıda 4 sivil vatandaşın yaralandığı ortaya çıktı. Patlamanın ardından kapanan Tunceli Erzincan Karayolu da saat 07.00 itibariyle kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Güvenlik birimlerinin yaptığı ilk tespitte minibüs içerisine yerleştirilen patlayıcının 1 ile 1 buçuk ton arasında olduğu belirlendi.

Bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu yolda yaklaşık 1 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğinde bir çukur oluşurken ilçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı içinde daha önce lojman olarak kullanılan ancak şu anda boş bulunan 5 katlı bir binada büyük çaplı maddi hasar oluştu. İnfilak eden aracın parçaları yaklaşık 1 kilometrelik alana dağıldı. Bölük komutanlığının çevresinde bulunan sivillere ait 6 evde de maddi hasar oluştu.