banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Tunceli- Erzincan karayolu ulaşıma açıldı

banner27

Patlamaların ardından kapanan Tunceli Erzincan Karayolu saat 07.00 itibariyle kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Tunceli- Erzincan karayolu ulaşıma açıldı
banner137
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(dfp-haber-ici); });

Pülümür Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığına bombalı araçla düzenlenen saldırıda 4 sivil vatandaşın yaralandığı ortaya çıktı. Patlamanın ardından kapanan Tunceli Erzincan Karayolu da saat 07.00 itibariyle kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Güvenlik birimlerinin yaptığı ilk tespitte minibüs içerisine yerleştirilen patlayıcının 1 ile 1 buçuk ton arasında olduğu belirlendi.

Bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu yolda yaklaşık 1 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğinde bir çukur oluşurken ilçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı içinde daha önce lojman olarak kullanılan ancak şu anda boş bulunan 5 katlı bir binada büyük çaplı maddi hasar oluştu. İnfilak eden aracın parçaları yaklaşık 1 kilometrelik alana dağıldı. Bölük komutanlığının çevresinde bulunan sivillere ait 6 evde de maddi hasar oluştu.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.