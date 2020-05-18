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Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti

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Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti

Tümamiral Cihat Yaycı’nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasıyla ilgili karar, cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Yaycı’nın yakın çevresine “Onurum, gururum incindi” dediği öğrenildi.

Geliştirdiği “FETÖMETRE” uygulamasıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlğı'nda FETÖ’yle ilişkili ve iltisaklı askerlerin belirlenmesinde etkili olan, yazdığı kitap nedeniyle Yunan basınında ölümle tehdit edilen Tümamiral Cihat Yaycı'nın, adının bir ihale dosyasına karıştırılıp görev yerinin değiştirilmesi büyük yankı yaratmıştı.

ÇETE REİSİ OLARAK GÖSTERDİLER

Cihat Yaycı'nın, savcılığa sevk edildiği dosyanın konusu güdüm telinin muayenesi. İhaleyi almış ve parası ödenmiş firma muayene sürecinden şikâyetçi oluyor ve kendisine zorluk çıkartıldığını söylüyor. MSB Teftiş Kurulu soruşturma açıyor. Sürece dahil olmamasına, her işlemin Deniz Kuvvetleri Komutanı onayıyla yapılmış olmasına rağmen Yaycı soruşturmaya dahil ediliyor. Yaycı üstelik çete reisi ve Gölcük'teki Torpido Test İstasyon Komutanlığı'nda görevli 3 astsubay ve 2 subay da çete üyeleri olarak ihaleye fesat karıştırmaktan savcılığa MSB onayı ile sevk ediliyor.

SÖZCÜ’ye konuşan askeri yetkililer “FETÖ'nün, Yunanistan'ın hedefi haline gelen Yaycı'nın, ortada isnat edilecek suç olmadığı halde hakkında ‘ihaleye fesat karıştırmaktan' soruşturma açılması, FETÖ'cüleri cesaretlendirir” dedi.

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