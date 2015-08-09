Tüm gözler o toplantıda! Yarın görüşecekler

Görüşmenin olumlu geçmesi durumunda Kılıçdaroğlunun Davutoğlundan 10-12 bakanlığı talep edeceği bildirildi.

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Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun koalisyon ortaklığı arayışı için yarın gerçekleştirecekleri 2. tur görüşmeden tamam mı devam mı? şeklinde net bir karar çıkmayabileceği, bu buluşmada tarafların sergileyecekleri tavra bağlı olarak iki liderin ya da parti heyetlerinin nihai karar görüşmesi için haftasonuna kadar bir kez daha bir araya gelebileceği bildirildi. Davutoğlu başkanlığında önceki gün toplanan Ak Parti MYK (Merkez Yürütme Kurulu), CHP ile koalisyon arayışlarında gelinen noktayı değerlendirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.



Milliyetin AK Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre ise, 5 saat 40 dakikalık toplantıda CHP ile istikşafi görüşmeleri yürüten parti heyetinin başkanlığını üstlenen Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, MYKya çok detaylı bir sunum yaptı. Söz alan hiçbir MYK üyesinin CHP ile koalisyon arzusunu ifade etmediği iddia edildi. Davutoğlunun da bu konuda renk vermediği ve Kılıçdaroğlu randevusu öncesi toplanacak Bakanlar Kurulunda kabine üyelerinin değerlendirmelerini de dinledikten sonra bir kanaat oluşturacağını ifade etmekle yetindiği bildirildi.



AK Parti kurmayları ise Bu görüşmenin seyrine göre, CHP grubunun Çarşamba günü yapacağı toplantının ardından iki lider haftasonundan önce 13-14 Ağustos gibi 3. kez bir araya gelebilir. Liderler yerine iki partinin heyetlerinin bir kez daha görüşmesi sözkonusu olabilir. Bu arada başka başka görüşmeler da gündeme gelebilir görüşünü dile getirdiler.



MEB ve Dışişleri



Davutoğlu ile yarın buluşacak olan Kılıçdaroğlunun görüşmede CHP kurmaylarının bir süredir üzerinde çalıştığı taslak kabine listesini sunabileceği belirtiliyor. Görüşmenin olumlu seyretmesi durumunda CHP yönetiminin 10 ile 12 bakanlık arasında bir bakanlık sayısı talep edeceği konuşuluyor CHP yönetimi, Dışişleri Bakanlığı ve Milli eğitim Bakanlığını talep ediyor. Bu iki bakanlık dışında olmazsa olmaz olarak nitelenebilecek bir talebi bulunmayan CHP yönetiminin Çalışma Bakanlığı konusunda da ısrarcı olabileceği belirtiliyor.



CHP kulislerinde görüşmenin 3 saati aşkın sürmesi ve iki liderin görüşme öncesinde ya da sonrasında baş başa bir zirve gerçekleştirmesi bekleniyor.