Tükiye'de 31 ilde 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı

Türkiye İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlanan genelgeye göre, 30 büyükşehirle Zonguldak'ta dün geceden 12 Nisan 24.00'e kadar vatandaşlar sokağa çıkamayacak

Türkiye İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugünden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin valiliklere genelge gönderildi.

Genelgede, Kovid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbirin hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da 15 gün süreyle giriş-çıkış yasağı uygulanması kararının alındığı anımsatılan genelgede, bu illerde İl İdaresi Kanunu ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun ilgili maddeleri uyarınca valiler tarafından ek tedbirler alınması gerektiği belirtildi.

Genelgeye göre, 30 büyükşehirle Zonguldak'ta bu geceden 12 Nisan 24.00'e kadar vatandaşlar sokağa çıkamayacak.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri) açık kalacak.

Ayrıca 50 bin nüfusa bir adet olmak üzere; valilikler, kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri, doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, PTT, kargolar gibi dağıtım şirketleri, hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri de açık olacak.

Açık olması kararlaştırılan işletmelerde, kurumlarda çalışanların yanı sıra TBMM çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar, acil çağrı merkezleri çalışanları, birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar sokağa çıkma yasağı dışında tutuldu.

Öte yandan sokağa çıkma yasağı dışında tutulanlar arasında ürün veya malzemelerin naklinde, lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar, gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri, sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları, demirçelik ve cam sektörü gibi sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan, bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar, fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar, Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar da yer aldı.

Daha önceki genelgeler kapsamında, sağlık ve cenaze için verilenler hariç, düzenlenmiş olan seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) pazartesi günü geçerli olacak.

Genelge kapsamındaki kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilebilecek, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi uyarınca gerekli adli işlem başlatılacak.

İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI

İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi.

Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından fırınların ve gıda malzemesi satılan iş yerlerinin önünde kuyruk oluşturan vatandaşların bazıları, 00.00 itibarıyla evlerine döndü. Bazı yerlerde de polis, sokağa çıkma yasağı başladığı anonslarıyla vatandaşlardan evlerine dönmelerini istedi.

Polisin zaman zaman sokak ve caddelerde bulunan vatandaşları, evlerine dönmesi konusunda uyarıları devam ediyor.

Polisin uyarılara başlamasıyla birlikte sokak ve caddeler de sakinleşti.

Ümraniye'de cumartesi günleri kurulan semt pazarının gece saatlerinde satış yaptığı ihbarı üzerine, polis ve zabıta ekipleri Namık Kemal Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki pazar yerine geldi.

Zabıta ekipleri, seyyar satış yapan 3 pazarcıya ayrı ayrı 3 bin 150 lira para cezası kesti.

Pazarcılar daha sonra pazar yerinden ayrıldı.

Bazı ilçelerde fırınlar önündeki bekleyiş sürüyor

Fatih ve Zeytinburnu'nda fırın, pastane ve manavların önünde bekleyen vatandaşları da polis evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Bağcılar'da da dükkanını kapatmak istemeyen fırıncı ile polis arasında arbede yaşandı.

Çekmeköy'de fırın ve büfe önünde bekleyen vatandaşları polis sokağa çıkma yasağı başladığı konusunda uyardı. Polis araçları ana cadde ve sokaklarda yasağın başladığını anons ederek, dağılmayan vatandaşlara işlem uygulanacağını duyurdu.

Bazı ilçelerde fırınların önündeki bekleyiş ise sürüyor.

Bu arada, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile başlayan sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde bire kadar düştüğü görüldü.

Öte yandan Metro İstanbul, Twitter hesabından, 11-12 Nisan tarihlerinde hatlarında sefer yapılmayacağını, 13 Nisan Pazartesi günü itibarıyla normal tarifeye dönüleceğini duyurdu.

İBB Beyaz Masa da ulaşımla ilgili gerekli planlamaların kamuoyuna sosyal medya hesaplarından duyurulacağını açıkladı.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: "VATANDAŞLARIMIZIN YASAĞA UYMALARI ÖNEMLİDİR"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası ve adli işlem uygulanacağını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saat 00.00 itibarıyla İstanbul'da; 45 bin polis ve bekçi, 5 bin 474 Jandarma'nın sokakta 24 saat görev başında olacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir. Uymayanlar için ilgili kanunlar gereğince, para cezası ve adli işlem uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.