Tugay Komutanlığına roketatarlı saldırı

Şırnak Merkez Çakır Söğüt Jandarma Tugay Komutanlığına PKKlılar tarafından roketatarlı taciz ateşi yapıldı. PKKlıların saldırısına askerilerin anında karşılık vermesi ile kısa süreli çatışma yaşandı. Askerler tarafından atılan bir aydınlatma fişeği kuru otların bulunduğu alana düşünce yangın çıktı. Yangın kısa bir süre sonra kendiliğinden sönerken, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığından kalkan 2 kobra tipi taarruz helikopteri PKKlıların bulunduğu alanı ateş altına aldı.
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