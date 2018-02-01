Tüfekle köpeği öldüren sanığa iki bin lira para cezası

Burdur'da, kümesine girdiğini iddia ettiği köpeği tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle açılan davada yeniden yargılanan sanık, 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Burdur'un Tefenni ilçesinde, komşusunun köpeğini tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen beraat kararının üst mahkemece bozulması sonrası yeniden yargılanan sanığın 2 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmedildi.



Tefenni Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, müşteki Gizem K. ve avukatı Selin Eser ile sanık avukatı Hatice Demiral hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan sanık Murat C. duruşmaya katılmadı.



Hakim, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uyulmasına karar verildiğini açıkladı.



Gizem K, müşteki olarak verdiği ifadede, öldürülen köpeğinin yaklaşık 2 yıldan beri evinde yaşadığını, köpeğiyle ilgili herhangi bir şikayet almadığını söyledi.



Evleri birbirine çok yakın olan sanığın köpeğini tanımamasının mümkün olmadığını savunan Gizem K, "Diğer komşu ile sanığın evi arasında çit vardı. Bu sebeple onun evinin bahçesine köpeğimin girme imkanı yoktur. Köpeğimin ölümünden zararım da karşılanmamıştır. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.



Sanık avukatı Demiral, olayda herhangi bir kasıt ve kusuru olmayan müvekkilinin beraatini istedi.



Hakim, sanığa "mala zarar verme" suçundan 100 gün karşılığı 2 bin lira adli para cezası vererek kararın kesinleştiğini belirtti.



NE OLMUŞTU?



Burdur'un Tefenni ilçesinde, Murat C'nin Temmuz 2016'da evinin bahçesindeki kümesine girdiği iddiasıyla bir köpeği tüfekle öldürdüğü ileri sürülmüştü.



Suçu kabul eden Murat C. hakkında "mala zarar verme" suçlamasıyla dava açılmıştı.