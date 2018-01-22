TSK'dan Afrin için yeni cephe

TSK, öğle saatlerinde Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den operasyon başlattı. Azez'den ilerleyen TSK unsurları, Afrin'in stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı ele geçirdi. Bu arada terör örgütü PYD/PKK, Afrin’deki DAEŞ’li esirleri TSK ve ÖSO’ya karşı savaşmaları şartıyla serbest bıraktı.

Zeytin Dalı Harekatı"nda bugün 3. gün!

Harekatın ilk gününde terör hedefleri F-16'lar ve obüslerle vuruldu.

Operasyonun ikinci gününde "kara harekatı" başladı, savaş uçakları Afrin'de terör örgütü PKK-PYD-YPG ve DAEŞ'e yönelik hedefleri ikinci günde de vurmaya devam etti.



Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Adana İncirlik'te uçak hareketliliği vardı, Genelkurmay, 32 uçakla 45 hedefin vurulduğunu duyurdu.



Açıklamadan kısa süre sonra, saaat 11.05'te, kara birlikleri tank ve zırhlı araçlar, sınırdan hareket etti.



Afrin'e geçişlerin büyük bölümü, Kilis'e bağlı Gülbaba köyünden oldu.



Özgür Suriye Ordusu güçleri, Afrin içinde ilerlemeye başladı, Türk askerleri, zırhlı araç ve tanklarla ÖSO güçlerine destek verdi. Kara harekatının başlamasıyla bölgedeki çatışmalar da şiddetlendi.



Kara birlikleri ilerlerken, sınırdaki obüs ve toplar da belirtilen hedefleri vurmaya devam etti.

AZEZ'DE STRATEJİK NOKTA ELE GEÇİRİLDİ



Anadolu Ajansı öğle saatlerinde TSK'nın, Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den operasyon başlattığını duyurdu.

Azez'den ilerleyen TSK unsurları, Afrin'in stratejik önemdeki Burseya Dağı ve üç köyü ele geçirdi.

Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu.



Diğer taraftan Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurları, Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de teröristlerden arındırdı.



ÖSO'nun operasyon sırasında 2 PYD/PKK'lıyı esir aldığı öğrenildi.

15 NOKTA ÖRGÜTTEN KURTARILDI



Böylece hava saldırılarıyla başlayan harekatın 3. gününde toplam 15 nokta örgütten kurtarılmış oldu.



TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, dün de Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden ilerleyerek Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirmişti.

PKK, DAEŞ'Lİ ESİRLERİ SERBEST BIRAKTI

Bu arada terör örgütü PYD/PKK, Afrin’deki DAEŞ’li esirleri TSK ve ÖSO’ya karşı savaşmaları şartıyla serbest bıraktı.

AA’nın Afrin’deki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, terör örgütü, Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanmak üzere DAEŞ’li teröristlerle anlaşmaya vardı.



PYD/PKK, daha önce çatışmalarda sağ ele geçirdiği DAEŞ’lileri, savaşmaları şartıyla hapishanelerden çıkardı.



PYD/PKK daha önce de ABD’nin bilgisi dahilinde Rakka kent merkezinde kuşattığı DAEŞ teröristleriyle anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümü Türkiye’ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti.​

TOP ATIŞLARIYLA DESTEK



Bu arada, Afrin'deki hedeflere ilerleyen birliklere top atışlarıyla destek veriliyor.



Sınırda konuşlu TSK'ya bağlı birliklerce terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara yönelik zaman zaman yoğunlaşan atışlar, Kilis kent merkezinin yanı sıra Hatay hudut hattındaki bazı köylerden de duyuluyor.



Suriye sınırındaki birliklere ara ara askeri araç takviyesi de yapılıyor.

Afrin'de ele geçirilen bölgeler

TÜRKİYE'NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.



Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.



Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.