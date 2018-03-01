TRT'nin yasakladığı şarkılar

Aralarında Nazan Öncel, Nükhet Duru, Onur Akın, Sıla, Bengü, Berkay ve Demet Akalın gibi isimlerin şarkılarının da yer aldığı 208 şarkının TRT'nin yasaklılar listesinde olduğu ortaya çıktı.

TRT Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı yaptığı denetimler sonucu 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkıyı sözleri nedeniyle yayınlamama kararı aldı.



Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre Sayıştay raporundaki tespitlere dikkat çeken CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, yasaklanan program ve şarkıların hangileri olduğunu sordu.



TRT Yönetimi tarafından KİT Komisyonu üyelerine verilen yanıtta “Akıl Çıkmazı”, “Dört Duvar Özgürlük” isimli programların ve 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkı sözünün 6112 Sayılı Yasanın 8. Maddesi 1.fıkrası ilgili bentleri çerçevesinde yasaklandığı belirtildi.



2016 yılında TRT tarafından yasaklanan şarkılardan bazıları ve yasaklanma gerekçeleri şöyle:



Mehmet Erdem - Kimse Bilmez: Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde



Nükhet Duru - Sarhoşum Ben: Her akşam vokta rakı ve şarap, içtikçe delirir insan olur harap



Bengü - Hodri Meydan: Korkmadım ben intihardan, kim yaşarmış ayrılıkta



Sıla - Afitap: Bilen baksın şu falımıza, kaldık mı hacıya hocaya? (Sıla'nın Engerek ve Müstehcen şarkıları da yasaklı)



Demet Akalın - Ah Ulan Dünya: Gel delirme gel de içme



Berkay - Hep Sonradan: Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz hepsi bu



Nazan Öncel - Sakin Ol Şampiyon: Arkandan konuşacak mıyım, sövecek mi sayacak mıyım? KİT Alt Komisyon Üyesi Atilla Sertel, TRT'nin yazılı olarak 8 Şubat 2018'de verdiği yazılı cevapta yasaklı 208 şarkı listesini de gazetecilerle paylaştı.