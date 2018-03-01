banner107
43 0
3. Tatlısu Ot Kültür Festivali
3. Tatlısu Ot Kültür Festivali
16 0
26 0
48 0
26 0
18 0
18 0
Avrupa futbolunda zorlu pazar
Avrupa futbolunda zorlu pazar
25 0
banner82
banner147

TRT'nin yasakladığı şarkılar

banner27

Aralarında Nazan Öncel, Nükhet Duru, Onur Akın, Sıla, Bengü, Berkay ve Demet Akalın gibi isimlerin şarkılarının da yer aldığı 208 şarkının TRT'nin yasaklılar listesinde olduğu ortaya çıktı.

TRT'nin yasakladığı şarkılar
banner137

TRT Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı yaptığı denetimler sonucu 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkıyı sözleri nedeniyle yayınlamama kararı aldı. 

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre Sayıştay raporundaki tespitlere dikkat çeken CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, yasaklanan program ve şarkıların hangileri olduğunu sordu. 

TRT Yönetimi tarafından KİT Komisyonu üyelerine verilen yanıtta “Akıl Çıkmazı”, “Dört Duvar Özgürlük” isimli programların ve 142 Türkçe, 66 Kürtçe şarkı sözünün 6112 Sayılı Yasanın 8. Maddesi 1.fıkrası ilgili bentleri çerçevesinde yasaklandığı belirtildi.

2016 yılında TRT tarafından yasaklanan şarkılardan bazıları ve yasaklanma gerekçeleri şöyle:

Mehmet Erdem - Kimse Bilmez: Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde

Nükhet Duru - Sarhoşum Ben: Her akşam vokta rakı ve şarap, içtikçe delirir insan olur harap

Bengü - Hodri Meydan: Korkmadım ben intihardan, kim yaşarmış ayrılıkta

Sıla - Afitap: Bilen baksın şu falımıza, kaldık mı hacıya hocaya? (Sıla'nın Engerek ve Müstehcen şarkıları da yasaklı)

Demet Akalın - Ah Ulan Dünya: Gel delirme gel de içme

Berkay - Hep Sonradan: Kederli bir akşam içmişiz, sarhoşuz hepsi bu

Nazan Öncel - Sakin Ol Şampiyon: Arkandan konuşacak mıyım, sövecek mi sayacak mıyım?

KİT Alt Komisyon Üyesi Atilla Sertel, TRT'nin yazılı olarak 8 Şubat 2018'de verdiği yazılı cevapta yasaklı 208 şarkı listesini de gazetecilerle paylaştı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.