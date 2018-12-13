Tren kazasıyla ilgili 3 kişi göz altına alındı

Ankara'da meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında 3’ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 84 kişiden 34'ünün hastanedeki tedavisi devam ediyor. Yaralılardan ikisinin durumu ağır. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yenimahalle ilçesine bağlı Çiftlik'te bulunan Marşandiz istasyonunda meydana gelen tran kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi de yaralandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada, kusurlu oldukları gerekçesiyle TCDD'de görevli hareket memuru S.Y, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve kontrolör E.E.E. hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma kapsamında, cumhuriyet savcıları nezaretinde çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerince, seyrüsefer bilgileri ve telsiz konuşması kayıtlarının yer aldığı, trenin "kara kutusu" niteliğindeki cihaz ile trendeki güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu hard disk incelemeye alındı.

Adli soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca titizlikle takip edileceğini belirten Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Savcılık görevlendirdiği savcılar marifetiyle bütün delilleri, bilgileri, bulguları dikkate alarak, bu konuda ihmal, kusur, kasıt, bir eksiklik olup olmadığını sonuna kadar takip edecektir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kazaya ilişkin bir açıklama yaptı. Kaza sonrası 84 yaralının hastaneye kaldırıldığını söyleyen Turhan, "34 yaralımızın tedavisi hastanelerde devam ediyor, 2'sinin durumu ağır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, can kayıplarından derin üzüntü duyduğu belirtildi. Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kazayla ilgili tüm birimlerin seferber edilmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu sabah Ankara Garı'ndan 06.30'da Konya'ya hareket eden trenimiz 06.36 sıralarında Yenimahalle İlçemizde yol kontrolünden dönen lokomotifimiz ile kafa kafaya çarpışmasıyla elim kaza meydana gelmiştir. Kaza yerinde saat 10.00 itibariyle yapılan tespitlerde 3 makinist arkadaşımız 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri de hastanede hayatını kaybetmiştir. Olay yerinde gerekli olay nedeniyle ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarına başlanmıştır. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastanelerimizde tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kaza nedenine ilişkin araştırma devam ediyor, gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız."

YHT KAZASI NEDEN MEYDANA GELDİ?

Soruşturma başlatılan kazayla ilgili yanıtlanması gereken pek çok soru bulunuyor.

Kılavuz lokomotifin o sırada neden YHT’nin güzergahında bulunduğu henüz bilinmiyor. Bu duruma sinyalizasyon ya da haberleşme hatası mı yol açtı?

YHT KAZASI NEDEN MEYDANA GELDİ?

Normalde 200 kilometre hızın üzerine çıkabilen YHT’nin istasyondaki hızının da kazaya yol açmış olabileceği belirtiliyor. Yüksek Hızlı Tren, gerektiğinden daha mı süratliydi?

YHT KAZASI NEDEN MEYDANA GELDİ?

Bölgede etkili olan kar yağışının bu kazaya etkisi nasıl oldu?

Tüm bu soruların yanıtları, incelemeler sonucunda aydınlığa kavuşacak.