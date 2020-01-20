Toprak Dede hayatını kaybetti

Çevre üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan TEMA vakfının kurucusu Hayrettin Karaca 97 yaşında hayatını kaybetti

Tarım üzerine çalışmalarıyla ‘Toprak Dede' diye bilinen Hayrettin Karaca 97 yaşında yaşamını yitirdi. Hayrettin Karaca, TEMA vakfının kurucusuydu.

Hayrettin Karaca Alternatif Nobel ödülüne layık görülmüş, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da ‘Orman Kahramanı' seçilmişti.

TEMA VAKFI’ndan konuştuğumuz yetkililer vefat haberini doğrularken henüz ailesiyle görüşmediklerini en kısa sürede defin işlemleriyle ilgili bilgiyi sevenleriyle paylaşacaklarını söylediler.

KIRMIZI KAZAĞININ SIRRINI ŞU SÖZLERLE ANLATMIŞTI

TEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hayrettin Karaca, üzerinden çıkarmadığı kırmızı kazağının sırrını açıklarken, “Bu kazağı 16 yıldır giyiyorum, sonsuza kadar da giyeceğim” şeklinde konuşmuştu.

Kırmızı kazağı ve yakasındaki yaprak rozetiyle bütünleşen, çevre ve doğaya olan düşkünlüğü ile bilinen Karaca, İHA’ya yaptığı bir açıklamada kendisiyle sembolleşen kırmızı kazağından başka kazağı olmadığını söylemiş ve “Rahmetli oğlumdan kazak istemiştim. O da topladığı artık ipliklerle bu kazağı yapmış. 16 yıldır bunu giyiyorum. Sonsuza kadar da giyeceğim” diye konuşmuştu.

KONU TOPRAK VE ORMAN OLUNCA KİMSEDEN KORKUSU YOKTU

Tek derdi toprak ve orman olan Karacan’ın bu konularda kimseden de korkusu yoktu. Karaca bu yönünü 2009 yılında katıldığı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Küresel Isınma Kurultayı’nda dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na gösterdiği tepki ile de ortaya koymuştu.

Kurultaya katılan Bakan Eroğlu kürsüde yaptığı konuşmasında 2008 yılında meydana gelen orman yangınlarında zarar gören alanların tamamını yeniden ağaçlandırdıklarını ve hedeflerinin 500 bin hektarlık alanı ağaçlandırmak olduğunu belirtti.

Bu sözlerin ardından seyircilerin arasındaki Karaca sesi tüm salonda yankılanacak şekilde “yalan söylüyorsunuz” diyerek Bakan Eroğlu’na tepki gösterdi. Salondaki herkesin buz kestiği bu anların ardından Bakan konuşmasına devam ederek kürsüden indi. Bu kez de Bakan Eroğlu’un yanına giden Karaca baş başa 10 dakika görüşme teklifinde bulunmuş ve bu talebine Eroğlu’ndan olumlu yanıt almıştı.

İMAMOĞLU’NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Karaca için Twitter’dan bir mesaj paylaştı ve şöyle dedi: “TEMA Vakfı'nın Kurucu Onursal Başkanı ve ülkemizin Toprak Dedesi Hayrettin Karaca’nın vefat haberi hepimizi üzdü. Ömrünü bu ülkenin doğasının korunmasına adamış ve kuşakları eğitmişti. Sayın Karaca'ya Allah'tan rahmet, ülkemize baş sağlığı dilerim.”