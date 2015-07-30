Tombalacılar polisleri yine şaşırttı!

Suçüstü yakalanınca partili olduklarını söyleyen tombalacılar, “Erken seçim çalışması yapıyorduk” diyerek polisleri şaşırttı.

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Adanada kumar oynamak için 3 siyasi parti ve 1 de eğlence sendikası kuran tombalacılar, yine suçüstü yakalandı.



Tombalacılar, önce Güven Partinin, ardından da Milliyetçi İrade Yükseliş Partisinin il başkanlığını açtı.



Polisin sürekli baskınları üzerine parti il başkanlıklarını kapatıp bu kez Çukurova Eğlence Kalkınma İş Sendikasını (Çek-İş) kurdular. 61 kez baskına uğrayan tombalacılar, son olarak açtıkları Geleceğin Türkiye Partisinin il başkanlığında da baskına uğradı.







Polis, içeride onlarca kişi tombala oynamasına rağmen açan olmayınca kapıyı balyozla kırmaya başladı. Duvarın kırılacağını anlayan tombalacılar kapıyı açtı. Suçüstü yakalanınca partili olduklarını söyleyen tombalacılar, Erken seçim çalışması yapıyorduk diyerek polisleri şaşırttı.



