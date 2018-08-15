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“TL daha da güçlenecek”

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TC Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, doların güvenilirliğini yitirdiğini belirterek, Türk Lirası'nın önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğini söyledi

“TL daha da güçlenecek”
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TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, SETA'nın düzenlediği "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda, "AK Parti Döneminde Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Kalkınma" konulu oturumda konuştu.
Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

“TL'yi koruyacağız, TL ile yürüyeceğiz ve önümüzdeki dönemde TL daha da güçlenecek. İki haftadır ataklara rağmen piyasalarda panik ve endişe havası oluşturamadılar. 

Banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması vatandaşların algı operasyonlarını nasıl püskürttüğünü net şekilde ortaya koyuyor.

Artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir. Ülkeler kendilerini korumak için ortak para kullanımını önemsemektedir. Doların güven yitirdiği dönemde uluslararası ticaretimizde TL'yi koruyacak adımlara daha da güçlü atmaya devam edeceğiz.

Atacağımız güçlü adımlarla tıkır tıkır yolumuza devam edecek, A’dan Z’ye kadar her türlü hazırlığımızı yapacağız”

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