Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'de silahlı saldırı sonucu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirdi, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralandı. Olayın zanlısı gözaltına alındı.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) binasına gelen S.K., Başkan Devrim Murat Aksoy'a makamında silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda, Aksoy ve odada bulunan yardımcısı Hasan Ersoy yaralandı.

MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi Hasan Ersoy, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.



Bacağından yaralanan Aksoy ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Zanlı S.K. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

"OLAYLA İLGİLİ 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ"



Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yakalanan saldırganın yanı sıra olayla bağlantısı olabileceği şüphesiyle gözaltına alınanlar olduğunu söyledi.



Saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü belirten Coşkun, şunları kaydetti:



"Olayın bağlantıları tespit edilmeye çalışılıyor. Olay çok sıcak olduğu için ayrıntılı bir değerlendirme yapma şansımız yok. Saldırgan yakalandı. Bağlantıları ve diğer hususlarla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Olayla ilgili 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Konu takip ediliyor. Osmaniye TSO'nun içinde gerçekleşen saldırının ardından şüpheli yaklaşık 200 metre ileride yakalandı. Görünürde olay, iş isteme sebebiyle olmuş gibi gözüküyor ama arka planı farklı olabilir. Onun da araştırması yapılıyor."