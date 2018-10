Ticaret Bakanı: Yüzde 300 zam yapan tespit ettik

Ticaret Bakanı Pekcan, haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerin süreceğini söyledi. Bazı fırsatçıların sattıkları ürünlere yüzde 200-300 oranında zam yaptığını tespit ettiklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “İç piyasada spekülasyon yaratarak tüketicimize zarar veren uygulamaların önüne geçmek için denetimlere devam ediyoruz. Ben serbest piyasa ekonomisinden yanayım. Bu denetimleri bu geçiş döneminde zorunlu olduğumuz için gerçekleştiriyoruz. Bu süreci atlatır atlatmaz bu denetimlere son vereceğiz.” dedi.

Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Delegeler Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, ihracatçıların her geçen gün başarılarına yenilerini eklediğini, dünya üzerinde ayak basmadık yer bırakmadıklarını ve gece gündüz çalışarak ihracatı artırdığını belirtti.



27 ayrı sektörde faaliyet gösteren 61 ihracatçı birliğinin bağlı olduğu Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ihracatçılara yol gösterici rolünü başarılı bir şekilde devam ettirdiğini ifade eden Bakan Pekcan, şunları kaydetti:



“Birlikler arasında koordinasyon ve dayanışma ile ihracat hedef ve politikalarının belirlenmesi aşamasında gerek kamu gerek özel sektörle sürekli dirsek temasında bulunma misyonunu başarı ile yerine getirmektedir. Bugün küresel ekonomi, korumacı politikaların son derece güçlendiği, belirsizliklerin giderek artmakta olduğu oldukça rekabetçi bir döneme sahne olmaktadır. Önümüzdeki süreçte güçlü bir Türkiye’nin varlığı için çok daha fazla çalışmamız, çok daha fazla akıl yormamız gerekmektedir. Bu yeni dönemde hepimize büyük iş düşüyor. İnanıyorum ki sizler de bu düşüncelerimi paylaşıyorsunuz ve bu dönemde de bizimle birlikte yürüyeceksiniz.



Küresel ekonomi ve ticarette yaşanan gelişmelere, bölgemizdeki tüm belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisi 2002-2017 döneminde yıllık yüzde 5,8 büyüme ortalaması gerçekleştirmiştir. Ülkemiz 2017 yılında elde ettiği yüzde 7,4’lük güçlü ekonomik büyümenin ardından 2018 yılının ilk yarısında yüzde 6,2 büyüme kaydetmiştir. İhracatımızda yaşanan artışlarla beraber, bu yılın tamamında, Yeni Ekonomi Programı’nda da hedeflediğimiz şekilde, 170 milyar dolarlık ihracata ulaşıp, inşallah aşmayı hedefliyoruz.”



Pekcan, Cumhuriyet'in 100. yılında dünya ihracatından yüzde 1,5 oranında pay alma, ileri teknolojili ürün ihracatı payını yükseltme gibi önemli hedeflerin bulunduğunu aktararak, “Bu bağlamda, Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşıyacak bir sistem politikaları oluşturmak için tüm gayretimizi ortaya koymalı, gündelik politikalarla değil ileriye dönük sağlam adımlarla ilerlemeliyiz. Ticaret Bakanlığı olarak biz, ihracat ailemizi genişletmek, mevcut ihracatçılarımızı daha rekabetçi hale getirmek için her türlü gayreti sergiliyor ve tüm destek araçlarımız ile ihracatçımızın yanında olmaya devam ediyoruz.” dedi.



“(YEŞİL PASAPORT TALEPLERİ) İÇİŞLERİ BAKANIMIZLA GÖRÜŞECEĞİM”



Bakan Pekcan, ihracatçıların daha fazla katma değer üretmelerini, Ar-Ge, inovasyon ve tasarım odaklı bir üretim ve ihracata yönelik tüm adımları korkmadan atmalarını beklediklerini vurgulayarak, “Ancak bu rekabetçi yaklaşım ile ülkemizi orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesindeki ekonomilere çıkarabiliriz. Bakanlık olarak bugün daha da güçlü bir kurumsal yapı ve daha da geniş politika ve faaliyet alanları ile sizlerin destekleyicisi olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.



İhracatta yeni devlet destekleri kurgularken, günün koşullarına göre mevcut destekleri de iyileştirdiklerini belirten Pekcan, ihracatçılara sağlanan hizmetlerde basitleştirmelere gittiklerini, hizmetlere daha hızlı ulaşılmasına dönük çalışmalar yaptıklarını anlattı.



Pekcan, ihracatçıları, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile pazara giriş belgeleri, uluslararası rekabetçiliklerinin geliştirilmesi, yeni pazarlara açılmaları ve bu pazarlarda etkin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmeleri, küresel tedarik zincirlerine yetkin bir şekilde girmeleri, Türkiye’de teknoloji ve know-how transferi gerçekleştirmeleri, tasarıma dayalı, markalı ürünlerini ihraç etmeleri gibi pek çok alanda desteklediklerini kaydetti.



Yurt dışına daha kolay açılmaları için ihracatçılara yeşil pasaport verdiklerini anımsatan Pekcan, “Bugüne kadar 6 bin 882 firmadan 8 bin 428 kişiye yeşil pasaport verilmiştir. Bugünkü taleplerinizi de İçişleri Bakanımızla görüşeceğim. İnşallah ilk aşamada 500 bin dolara (yeşil pasaport için ihracat rakamı) sonrası Allah Kerim...” dedi.



“BEN SERBEST PİYASA EKONOMİSİNDEN YANAYIM”



Pekcan, Türkiye’nin dünyanın tüm coğrafyalarında proaktif bir şekilde faaliyet göstermesi ve ticaret diplomasisinde etkin bir aktör olması için var güçleriyle çalıştıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Vatandaşımızın sağlıklı ve güvenilir ürünleri tüketmesi, Türk malı algısının güçlenmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede, Bakanlık olarak tüm paydaşlarımız ile beraber Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına tam destek veriyor, bu konuda üstümüze düşen her türlü görevi yapıyoruz. Bu kapsamda, Hal Kanunu olarak bilinen 5957 sayılı Kanunu değişikliğine ilişkin çalışmalarımızı hızlandırdık. Haksız fiyat artışlarının önlenmesi yönünde çalışmalarımızı güncelliyoruz. Bir yandan da iç piyasada spekülasyon yaratarak tüketicimize zarar veren uygulamaların önüne geçmek için denetimlere devam ediyoruz.



Ben serbest piyasa ekonomisinden yanayım. Bu denetimleri bu geçiş döneminde zorunlu olduğumuz için gerçekleştiriyoruz. Bu süreci atlatır atlatmaz bu denetimlere son vereceğiz. Ancak sizlerin de bildiği gibi bazı fırsatçılar yüzde 200-300 fiyatlara aşırı zam yapmışlar, bunları tespit ettik, bu firmalarla, üreticilerle iletişime geçtik, kendilerinden savunma istedik, etiketlerde hatalar tespit ettik ve bu yönde de cezaları uyguladık. Ancak sizlerin bu süreçten zarar görmemeniz için gereken özeni ve hassasiyeti gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz.”



“E-TİCARET PORTALLARINA DA ŞİMDİ GÜVEN DAMGASI OLUŞTURDUK"



Pekcan, meslek örgütleri ve STK’larla istişareye büyük önem verdiklerini vurgulayarak, STK’lardan bakanlığa iletilen talepleri hızlı biçimde değerlendirip kendilerine etkin şekilde geri dönüş yaptıklarını kaydetti.



Göreve ilk başladığı günlerde TİM dahil olmak üzere farklı STK’lardan 300’ün üzerinde talebin bakanlığa iletildiğini belirten Pekcan, “Bu doğrultuda çalışma grubu kurduk. 332 STK talebi geldi. 270’i bakanlığımız yetkisinde. 62 adedi de ilgili bakanlıklara iletilmiştir. Bu taleplerin her birini değerlendirip STK’larımıza geri bildirimde bulunduk ve bulunuyoruz. Kapımız her zaman iş insanlarımıza ve onları temsil eden STK’larımıza açıktır. Özellikle ihracatçılarımız başımızın tacı.” dedi.



Gümrük Birliği’nin güncellenmesi yönünde ihracatçılar ve partnerlerinden aktif çalışmalar beklediklerini aktaran Pekcan, şunları söyledi:



“Bu çerçevede dış ticaret ve gümrük süreçlerinde tam dijitalleşmeye çok önem veriyoruz. Verimsizlikleri gümrük kapılarımızı modernize ediyoruz. Sizlere bir müjde vereyim. 2 gün önce Tekirdağ limanını pilot liman olarak seçtik gemi daha limana gelmeden hazırlık mektubunu sunduğu andan itibaren gümrük işlemlerini başlattık ve gemi limana yanaştığında gümrük işlemleri başlamıştı. Güvenilir firma ham madde ithalatlarında hiçbir şekilde zaman kaybı olmadan ithalat işlemlerinin hızlı şekilde gerçekleştirilmesine başlamış olduk. Menşe şahadetnamelerinin elektronik ortamda düzenlenebilmesi için düzenlemeler yaptık. Gümrüklerimizin yüzde 100 ditjitalleşmesini sağlayacağız. E-İhale sistemini daha verimli ve kullanıcı dostu hale getirdik. E-ticaret portallarına da şimdi güven damgası oluşturduk. En kısa zamanda devreye girecek. Kullanıcılar hangi portalların güven damgası varsa buralardan daha güvenli alışveriş yapabileceklerine inanacaklar.”



Pekcan, ihracatçıların yabancı rakiplerin karşısındaki rekabet gücünü artırmak için tüm politika araçlarını etkin bir şekilde kullandıklarını ifade ederek, “Yazılım, yapay zeka ve diğer teknolojik alanlarda Türkiye’nin potansiyelini küresel piyasalara sunmak üzere yeni nesil serbest bölgeler kuracağız. Şu an yeterince etkili olmadığımız pazarlara yeni stratejilerle güçlü şekilde gireceğiz.” dedi.



Rezerv para birimlerine olan bağımlılığı ortadan kaldırmak ve siz ihracatçıların avantajlı duruma geçmesini sağlayabilmek adına yerel paralarla ticareti artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Pekcan, “Rekabet Kanunumuz başta olmak üzere pek çok hukuki düzenlememizi küresel ekonominin modern gereklerine göre dönüştürüyoruz. Yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çekmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eximbank aracılığıyla, ihracatçılarımızı, ihracata yönelik üretim yapan imalatçılarımızı, döviz kazandırıcı hizmet firmalarımızı ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimci/müteahhitlerimizi kısa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi 30 farklı program ile destekliyoruz.” şeklinde konuştu.



Pekcan, Eximbank’ın, ilk 9 ayda (Eylül sonu) 18,3 milyar doları nakdi kredi, 12,2 milyar doları sigorta olmak üzere 30,5 milyar dolar toplam destek sağlandığını kaydederek, bankanın son 1 yıl içinde tekil müşteri sayısının 10 bin 465’e yükselmiş olup, bu firmaların yüzde 65’inin KOBİ olduğunu ve KOBİ payının yüzde 68’e çıkarılması gerektiğini dile getirdi.



"İHRACATÇILAR YENİ BAŞARILARA İMZA ATACAK GÜCE SAHİP”



Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı’nda da ihracat performansının daha da ileri götürülmesine yönelik pek çok eylemin yer aldığını anımsatarak, şunları kaydetti:



“Buradaki hedeflerimize ulaşmamız da yine hiç şüphesiz sizlerin ve sivil toplum kuruluşlarımızın alın teri olduğu kadar akıl teriyle mümkün olacaktır. Küresel konjonktürdeki tüm olumsuzluklara rağmen önemli başarılar sergileyebilen Türk ihracatçısı, önümüzdeki süreçte yeni başarılara imza atacak güce sahiptir. Biz de bakanlık olarak, ihracatımızı hem nicelik hem de nitelik açısından artırmak adına politikalarımızı kararlılıkla yürütecek, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu toplantıyı, ihracat ailemizin bir araya gelip fikir alışverişinde bulunabileceği, önümüzdeki zorlu ama ümit vadeden sürece yönelik istişareler yapılabilecek önemli bir buluşma olarak gördüğümü belirtmek istiyorum.”