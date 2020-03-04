Tıbbi maskede fahiş fiyat artışıyla ilgili 9 firma para cezasına çarptırıldı

Koruyucu maske, tulum, gözlük ve steril eldiveni, ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanı Pekcan, "Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış var. Tıbbi maskede fahiş fiyat artışı konusunda Reklam Kurulu'nda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı" dedi

İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Tebliğle, ihracı ön izne bağlı mallar listesine, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske (gaz, toz, radyoaktif toz filtreli maskeler), tulum, (koruyucu iş elbisesi), sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler) ve gözlük (koruyucu gözlükler) eklendi.



Ayrıca, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen tıbbi ve cerrahi maske ve tıbbi steril/non-steril eldivende söz konusu listeye dahil edildi.



Böylece, söz konusu ürünlerin ihracı belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış oldu.



Son dönemde Çin'de başlayarak dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle başta maske olmak üzere çeşitli tıbbi ürünlere yönelik talepte artış gerçekleşmiş, fiyatlarda yaşanan hareketlilik dikkati çekmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tıbbi maskede fahiş fiyat artışı konusunda Reklam Kurulu'nda 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı. Ocakta maske satışlarında yüzde 45, şubatta yüzde 70 artış var.

Türkiye'deki maske üretimi, ihtiyacımızı fazlasıyla karşılayacak durumda."Türkiye'deki maske üretimi bizim yerel ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumda. Amacımız üreticimiz ve ihracatçımıza engel olmak değil. Öncelikle iç piyasada hizmet verelim" dedi.

Fiyat artışları devam ederse cezalar 10 katına çıkacak.