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THY’nin yeni kreasyonu

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THY kabin ekipleri, 85. yıl kapsamında İtalyan modacı Ettore Bilotta'ya tasarladığı yeni üniformaları dünden itibaren giymeye başladı

THY’nin yeni kreasyonu
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Türk Hava Yolları (THY) kabin ekipleri, uzun menzilli rotalarda yeni üniformalarını kullanmaya başladı. THY'nin 85. yılı nedeniyle tasarlattığı, farklı iklimlerdeki uzun menzilli uçuşlarda sıkı testlerden geçirilen, bayrak kırmızısı ve antrasit gri renklerindeki yeni kabin kıyafetleri, 25 bin personel için birebir ölçü alınarak kişiye özel dikildi.

İstanbul Havalimanı THY Kabin Terminali'nde düzenlenen etkinlikte, İtalyan tasarımcı Ettore Bilotta'nın hazırladığı kabin kıyafetleri tanıtıldı. 

İlk olarak uzun hatlarda görev yapan kabin ekipleri tarafından giyilen üniformalar, bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleriyle dikkat çekiyor.

THY'nin tasarlattığı, farklı iklimlerdeki uzun menzilli uçuşlarda sıkı testlerden geçirilen, bayrak kırmızısı ve antrasit gri renklerindeki yeni kabin kıyafetleri, kabin ekiplerinin yolculara daha rahat hizmet edebilmeleri adına hazırlandı.

Kabin ekipleri yeni üniformaların hem şık hem rahat hem de kullanışlı olduğunu belirtti. Kabin memurlarından Eda Akar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni üniformaları çok beğendiğini belirterek, "THY ailesi bu üniformalarla yepyeni bir sayfa açtı. Bugün göklerde çok daha fazla dikkat çekici hale geldik. Bence, gözler bundan sonra daha fazla üzerimizde olacak." dedi. 

Kabin memurlarının gri üniformaları giydiğini, kabin amirlerinin ise kırmızı kıyafeti tercih edeceğini dile getiren Akar, yeni dönemde yolculara daha iyi hizmet vereceklerini söyledi. 

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