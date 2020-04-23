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THY’den 23 Nisan’ın 100. yılına özel uçuş

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Türk Hava Yolları 23 Nisan’ın 100’üncü yılına özel TK1920 sefer sayılı uçağıyla Ankara semalarında ay yıldız çizecek uçuş yapıyor. THY, 23 Nisan’a özel düzenlediği uçuşla ilgili sosyal medya hesaplarından teaser içerikleri paylaştı

THY’den 23 Nisan’ın 100. yılına özel uçuş

Türk Hava Yolları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu sabah 09:00’dan itibaren özel bir uçuş düzenledi..

Bayrak Taşıyıcı Havayolu, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısını TK1920 olarak belirlediği uçuş ile ilgili sosyal medya hesaplarından da teaser içerikleri paylaştı.

Gerçekleştirilen bu özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de an be an takip edilebiliyor: //air.tk/TK1920

Türk Hava Yolları’nın bu özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise yarın akşam saat tam 19:20’de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

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