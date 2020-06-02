THY'nin yurtdışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu

THY salgın sürecinde durdurulan uçuşlara 18 Haziran'da başlıyor.

THY salgın sürecinde durdurulan uçuşlara 18 Haziran'da başlıyor.



İlk etapta 16 Avrupa şehrinden 14 noktaya uçuş olacak.

HANGİ ŞEHİRLERDEN UÇUŞ OLACAK?

Açıklamaya göre, söz konusu tarihte Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda ve Danimarka'dan Anadolu kentlere direkt uçuş başlayacak.

Bu kapsamda Almanya'da Münih, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf ve Hamburg; İsviçre'de Zürih, Cenevre ve Basel; Avusturya'da Viyana ve Salzburg, Hollanda'da Amsterdam; Danimarka'da Kopenhag ve İsveç'te Stockholm'dan Anadolu'ya direkt uçuş yapılacak.

SEFER YAPILACAK İLLER



Açıklamada, ilgili yurtiçi uçuş noktaları ise Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Ordu-Giresun, Elâzığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Konya, Bodrum-Dalaman olarak sıralandı.



THY'nin daha önce icra etmediği Basel-Gaziantep, Hannover-Diyarbakır, SalzburgOrdu/Giresun, Frankfurt-Elazığ, Amsterdam Kayseri hatları da ilk kez uçuş planlamasına dahil edildi.



THY koronavirüs salgınına bağlı seyahat kısıtlamaları nedeniyle tarifeli yolcu uçuşlarını 28 Mart tarihi itibarıyla durdurmuştu.

ÜSTÜN'DEN AÇIKLAMA

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Basel’den Gaziantep’e, Frankfurt’tan Elazığ’a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.