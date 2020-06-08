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THY'den ikinci kez Kıbrıs iptali

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THY, 1 Haziran’dan sonra 10 Haziran tarihli Ercan uçuşu için de yolculara “iptal” duyurusu yaptı

THY'den ikinci kez Kıbrıs iptali

Yurt dışında bulunan vatandaşlarından olağan ikametgahı ‘KKTC’ olanlar için ülkeye dönüş izni verildi ancak uçak bulunamıyor.

Türk Hava Yolları (THY) 1 Haziran’dan sonra 10 Haziran tarihli Ercan uçuşu için de yolculara “iptal” duyurusu yaptı. 10 Haziran tarihli TK7748 18:45 Ercan uçuşunu iptal eden THY bununla ilgili bir gerekçe açıklamadı.

KKTC Bakanlar Kurulu, 1 Haziran itibarıyla olağan ikameti Kıbrıs’ta olan kişilerin ülkeye dönebileceğini duyurmuştu.

Bu kişilerin 14 günlük karantina koşulları Maliye tarafından karşılanacaktı.

Ayrıca 7 Haziran tarihinden itibaren ise KKTC vatandaşı olmasa da ülkede çalışma, oturma, öğrenci izni bulunanların ülkeye gelebileceği belirtilmiş, bu kişilerden 4.400 TL ‘karantina ve test’ masrafı istenmişti.

Yine Bakanlar Kurulu’na göre 1 Temmuz’dan itibaren ise, Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği şekilde ülkeye turistler ve diğer yabancılar da gelebilecek.

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