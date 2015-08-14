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Tespit edilen PKK kampları füzelerle vuruldu

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Şırnak ile Hakkari kırsalında konuşlu bulunan karakollardan terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki kampları roketlerle vuruldu.

Tespit edilen PKK kampları füzelerle vuruldu
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Şırnak ile Hakkari arasında konuşlu bulunan askeri birlikler İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafından kaydedilen görüntülerin üzerine hareketliliğin yoğun olduğu noktaları roketlerle vurdu.

PKK kamplarında tespit edilen hareketlilik üzerine İHA görüntüleri ile menzilleri ayarlanan roketler peş peşe Irakın Kuzeyinde bulunan PKK kamplarından Zap, Metina, Avaşin, Basyan ve Hakurka atıldı.

ROKET ATIŞLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Askeri birlikten peş peşe atılan roketler saniye saniye kaydedildi. PKK kamplarına yağdırılan roketlerin 36 ile 40 kilometre menzile sahip olduğu ve vurdukları hedefi parçaladıkları belirtildi.

Yerli yapım roketsan tarafından üretilen roketatar araçlarının İHAlar tarafından gönderilen koordinatlara kilitlenerek atış yapma özelliğine sahip olduğu belirtildi. Roketli saldırıda terör örgütü kampında bir çok noktanın vurulduğu belirtildi.

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