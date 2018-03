Terörle mücadelede yeni strateji

Hükümet, terörle mücadele konseptinde, 90'lardaki "devletin güvenliği"nden "vatandaşın güvenliği"ne geçiyor.

Terörist ile vatandaş ayrılacak. Halkın zarar görmesi engellenecek. Bu nedenle askerin yayla operasyonlarına izin verilmedi

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında yapılan son Bakanlar Kurulu toplantısında, terörle mücadelede, operasyonlarda gelinen nokta değerlendirildi. Bazı kesimlerin özellikle gündeme getirmeye çalıştığı Türkiye, 1990lı yıllara geri dönüyor iddiaları da ele alındı. Bakanlar Kurulunda alınan karar ve yapılan değerlendirmeler şöyle:



1990LARA DÖNÜLMEYECEK: Nihai hedefi PKKnın silah bırakması olan operasyonlar sırasında 1990lardaki hatalara düşülmeyecek. Örgütün yaptıkları için vatandaş cezalandırılmayacak. Her şey hukuk ve demokrasi içinde olacak. Kamuoyu oluşturmak isteyenlere, 1990lar faili meçhuller, ölümler, işkencelerle geçti. Şimdi böyle bir şey yok denilecek.



YENİ KONSEPT: Terörle mücadelede yeni bir konsept ortaya konulacak. 1990larda devletin güvenliğini sağlamak, bunun için gereken her şeyin yapılması olarak belirlenen konsepti, Vatandaşın güvenliğinin sağlanması, onun zarar görmeden sorunun çözülmesi olarak değiştirilecek



TERÖRİST VE VATANDAŞ AYRI: Konsept kapsamında vatandaşlara işkence, hayatını zorlaştırıcı hiçbir şey yapılmasına göz yumulmayacak. Devletin, vatandaşa yönelik şu andaki tavrı devam edecek. Terörist ve vatandaş birbirinden ayrılacak. Terör ile mücadele için gereken her şey yapılacak, vatandaşların örgütün baskısından kurtulması sağlanacak.



DEVLET BİLİYOR: Toplantıda, Bölgede kimin hangi örgütlerle hareket ettiği, ne tür yasa dışı hareketler içinde oldukları biliniyor. Bu nedenle teröristle mücadele edilirken vatandaşların zarar görmesi mümkün değil. Teröristler ile vatandaşları ayırmak zor değil denildi.



YAYLADA OPERASYON YOK: Konsept kapsamında hayata geçirilen ilk uygulama ise yaylalarda operasyon yapılmaması oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde vatandaş yaz aylarında yaylalara çıkıyor. Yaylalarda yapılacak operasyonlarda onların da zarar görebileceği, PKKnın halka zarar verebileceği ya da güvenlik güçleri ile halkı karşı karşıya getirebilecek provokatif hareketler yapabileceği düşünülerek şimdilik yayla operasyonlarına yasak getirildi. Ciddi bir gelişme olmadığı sürece, vatandaş yayladan inene kadar bu yasağın sürmesi bekleniyor.



ÇÖZÜM MUHATAPLARI VATANDAŞ VE STKLAR



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlunun çözüm sürecinde HDP dışında muhataplar olacağı mesajlarının perde arkası da ortaya çıktı. Hükümet, sorunun çözümünden HDP, PKK yerine daha geniş bir muhatap kitlesi oluşturacak. Önümüzdeki dönemde çözümle ilgili süreci bölgedeki vatandaşlar ve STKlar dahil edilecek. Bunun detaylarına ilişkin çalışmalar ise devam ediyor.

