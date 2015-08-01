Teröristler 70 yolcuyu rehin aldı

Kars-Erzurum-Iğdır karayolunu ulaşıma kapatıp yaklaşık 70 yolcuyu rehin aldı. PKKlı teröristler yolcuları serbest bıraktıktan sonra 1 belediye otobüsü 3 TIRı ateşe verdi. Alınan bilgiye göre, PKKlı bir grup terörist gece saatlerinde...

Kars-Erzurum-Iğdır karayolunu ulaşıma kapatıp yaklaşık 70 yolcuyu rehin aldı. PKKlı teröristler yolcuları serbest bıraktıktan sonra 1 belediye otobüsü 3 TIRı ateşe verdi. Alınan bilgiye göre, PKKlı bir grup terörist gece saatlerinde Kars- Erzurum- Iğdır karayolunu bir taraftan hendek kazarak diğer taraftan da bomba patlatarak çift taraflı olarak ulaşıma kapattı.

Teröristler, arada kalan Kağızman Belediyesine ait yolcu otobüsü ve diğer araçlardaki yaklaşık 70 kişiyi rehin aldı. , Yaklaşık iki saat yolcuları rehin tuttuktan sonra serbest bırakan teröristler, Kağızman Belediyesine ait yolcu otobüsünü ve 3 TIRı ateşe vererek yaktılar. Serbest bırakılan yolcular Karakurt girişindeki güvenlik güçlerine sığındılar. Bölgede operasyon başlatan jandarma ekipleri bir yandan da yol güvenliği sağlamak için önlem aldı.

VALİ VEKİLİ: 15-20 ARACI YAKTILAR



PKKlı teröristlerin Erzurum-Iğdır yolunu kapatmasının üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı gönderilirken Karstan da bölgeye tedbir amaçlı 5 ambulans ve 2 UMKE aracı sevk edildi. Herhangi yaralının olmaması üzerine 112 komuta merkezinde ambulanslar ve UMKE araçları bekletildi. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Vali vekili Adem Ünal, Denizgölü mevkiinde sayıları 20-25 civarında oldukları öğrenilen PKKlı teröristler 15-20 civarında aracı durdurarak yolcuları indirdikten sonra ateşe verdikleri öğrenildi. Olayın ardından bölgeye itfaiye ekipleri ve arazözler giderek yanan araçlara müdahale etti. Şu anda kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı dedi.