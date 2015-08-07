Politika Haberleri  Teröre şehirde de geçit yok haberi İstanbulun aralarında bulunduğu bazı illerde terör örgütü PKKnın şehir yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi hava...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi hava harekatlarında ağır kayıplar veren terör örgütü PKKnın şehir yapılanmalarına yönelik operasyonlar da aralıksız sürüyor. İstanbulda 6 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 70 mermi, 1 kuru sıkı tabanca, 107 av tüfeği fişeği, toplumsal olayları takip etmek için hazırlandığı değerlendirilen gazeteci tanıtım kartı, örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi.Şırnakın İdil ilçesinde terör örgütü PKK/KCKya yönelik operasyonda eylemlere katıldığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 kalaşnikof tüfek, 2 şarjör, 37 fişek, 1 el bombası, 8 havai fişek ve 1 hücum yeleği ele geçirildi. Erzurum Tekman ilçesinde de PKKnın köy yapılanmasına yönelik operasyonda 13 kişi yakalandı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise örgütsel doküman ele geçirildi.Gaziantepin İslahiye ilçesinde de PKKnın gençlik yapılanması YDG-Hye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adıyamanda da Suruçtaki olayları bahanede ederek izinsiz gösterilere katıldıkları ve canlı kalkan eyleminde bulundukları öğrenilen 13 kişi yakalandı.