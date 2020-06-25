Terkoğlu: Kaldığımız yerden devam edeceğiz

Libya'da şehit edilen MİT görevlisinin cenazesine ilişkin haberi yayınladıkları için "MİT Kanunu'na muhalefet" suçundan 5 Mart'ta tutuklanan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu dün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Gazeteciler Ferhat Çelik ve Aydın Keser ile birlikte tahliyesine karar verilen Terkoğlu, "Onlar en iyi bildiği şeyi yapıyorlar; insanların yazdığını engellemeye çalışıyorlar. Biz de en iyi bildiğimiz şeyi yapacağız; gazetecilik yapacağız" dedi.

Libya’da şehit olan MİT mensubunun bilgilerinin ifşa edildiği iddiasına ilişkin İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan gazeteciler Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ile Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser’in tahliyesine karar verildi.

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ile muhabir Hülya Kılınç’ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 9 Eylül’e ertelendi.

Foto: Sözcü / Terkoğlu, davanın kendilerini susturmak, kalemlerini kırmak için açıldığını söyledi.

“YAZILMAYANLARIN ÜSTÜNE GİTMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Silivri Cezaevi’nden tahliye olan Barış Terkoğlu’nu eşi ve arkadaşları karşıladı. Eşi Özge’ye ve arkadaşlarına sarılan Terkoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

* Tutuklu bütün arkadaşlarımın tıpkı benim gibi şu an burada olması gerekiyordu. Müesser ablanın da burada olması gerekiyordu.

* Çünkü bu dava bizim daha önce karşılaştığımız davalar gibi; açıkça bizi susturmak, bizim kalemimizi kırmak, bizim yazdıklarımızı engellemek için yapılmış bir dava.

* Onlar en iyi bildikleri şeyi yapıyorlar; hukuku kullanarak insanlar üstünde baskı kurmayı, insanların kalemini kırmayı, insanların yazdıklarını engellemeye çalışıyorlar.

* Biz de en iyi bildiğimiz şeyi yapacağız. Biz de gazetecilik yapacağız. Biz de yazmaya devam edeceğiz. Biz de araştırmaya devam edeceğiz. Biz de yazılmayanların üstüne gitmeye devam edeceğiz. O yüzden benim söyleyeceğim şey; Kaldığımız yerden bıraktığımız gibi devam edeceğiz.

NE OLMUŞTU

Yaklaşık 4 ay önce Libya’da şehit düşen bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisinin cenaze töreninin Oda TV’de haber olmasının ardından MİT, site hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, muhabir Hülya Kılınç, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ile Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser tutuklanmıştı.

Akhisar Belediyesi basın biriminde sözleşmeli memur olarak çalışan Eren Ekinci ifadesinin ardından serbest bırakılırken, dava dosyasında şüpheli olarak yer alan Erk Acarer ise bulunamamıştı.

Sanıklar hakkında, “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama” ve “istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçlarından 9’ar yıldan 20’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.