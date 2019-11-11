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Tepki çeken 10 Kasım afişi

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AKP’li Nevşehir Belediyesi, 10 Kasım anmasında Atatürk yerine Erdoğan’ın fotoğrafını kullandı

Tepki çeken 10 Kasım afişi
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AKP’li Nevşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’da bir ‘anma’ mesajı yayımladı. Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda AKP Genel Başkanı ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı kullanıldı.

Belediye tarafından paylaşılan mesajda “Saygıyla #10Kasım” yazıldı. Mesajla paylaşılan görselde ise Mustafa Kemal Atatürk’ün sözü ve Erdoğan görseli kullanıldı. 

Nevşehir Belediyesi’nin bu paylaşımı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Belediyenin “Saygıyla…” notuyla paylaştığı fotoğrafa Twitter kullancıları tepkilerini dile getirdi. Ekşi Sözlük’te de Nevşehir Belediyesi’nin 10 Kasım paylaşımı en çok konuşulan konulardan biri oldu. 

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