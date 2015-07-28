Tatvanda emniyet müdürlüğüne taciz ateşi

Alınan bilgilere kimliği belirsiz örgüt yandaşları tarafından ilçenin Cumhuriyet Caddesi üzerindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaymakamlık ve Tugay Komutanlığının bulunduğu bölgeye taciz ateşi açıldı...

Alınan bilgilere kimliği belirsiz örgüt yandaşları tarafından ilçenin Cumhuriyet Caddesi üzerindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaymakamlık ve Tugay Komutanlığının bulunduğu bölgeye taciz ateşi açıldı

Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine PKKlılar olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Güvenlik güçleri ise yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından kaçan PKKlıların yakalanması için operasyon başlattı. Öte yandan yaşanan saldırı nedeniyle güvenlik güçleri ilçenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı. Olası yeni bir saldırıya karşı önlemlerini arttıran güvenlik güçleri teyakkuzda bekliyor. Diğer yandan yapılan saldırıda her hangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.