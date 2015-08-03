Tatvan Asker Hastanesine silahlı saldırı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saat 22.30 sıralarında ilçenin Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesindeki Asker Hastanesine, bölücü Terör örgütü mensuplarının, bir iş merkezinin çatısından uzun namlulu silahlarla...

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saat 22.30 sıralarında ilçenin Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesindeki Asker Hastanesine, bölücü Terör örgütü mensuplarının, bir iş merkezinin çatısından uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunduğu belirtildi.

Saldırıya anında karşılık verilmesi üzerine herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı vurgulanan açıklamada, hastanenin bahçesindeki nöbet kulübesinde hasar oluştuğu bildirildi. Açıklamada, olay yerinden siyah renkli bir araçla kaçan teröristlerin tespiti ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

AA

