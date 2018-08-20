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Tarlaya su hattı döşerken 15 metre derinliğinde obruk oluştu

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Konya'nın Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi Karakuyu mevkiinde Cengiz Aydemir, tarlasına sulama borularını döşerken saniyeler önce geçtiği yerde obruk oluştu.

Tarlaya su hattı döşerken 15 metre derinliğinde obruk oluştu
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15 metre derinliğindeki obruğa düşmekten son anda kurtulan Aydemir, "Obruklarla yaşamaya alıştık" dedi.

İrili ufaklı 100’ün üzerinde obruk bulunan Karapınar ilçesinde, sabah saat 07.30 sıralarında kente 8 kilometre uzaklıktaki Reşadiye Mahallesi’ndeki yonca tarlasında 40 metre çapında 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Tam bu sırada tarlasında sulama boruları döşeyen Cengiz Aydemir saniyelerle obruğa düşmekten kurtuldu.

FOTO:DHA

 

Yaşadıklarını anlatan çiftçi Aydemir, “Yonca sulamak için hat döşediğim sırada geçtiğim yerden 3-5 saniye sonra patlama sesi geldi, toz toprağa karıştı. Arkama dönüp baktım obruk oluşmuş. Sık sık oluşan obruklara artık alıştık. Ama birebir şahit olunca dondum kaldım. Riskli bölgedeyiz,tedirginiz ama Allah’tan gelen bir şey. Bin metre kare içerisinde 18 tane obruk var.

FOTO:DHA

Mecbur tarım yapamaya devam edeceğiz. Şu ana kadar can ve mal kaybı olmaması sevindirici” dedi.

FOTO:AA

 

Cengiz Aydemir, 2 gün önce de kendi tarlasına yakın bir alanda yine 10 metre derinliğinde bir obruğun oluştuğunu söyledi.

 

FOTO:DHA

 

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