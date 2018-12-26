banner237
2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri
2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri
8 0
Çangar, 2019’a da damga vuracak
Çangar, 2019’a da damga vuracak
60 0
TOSFED gecesine, KKTOK damgası
TOSFED gecesine, KKTOK damgası
21 0
Böyle duyarsızlık olmaz
Böyle duyarsızlık olmaz
22 0
“Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” sergisi için geri sayım başladı
“Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” sergisi için geri sayım başladı
19 0
“54 senedir kardeşim gelecek diye bekledim”
“54 senedir kardeşim gelecek diye bekledim”
37 0
“Vatanı her zaman koruyacağız”
“Vatanı her zaman koruyacağız”
9 0
8 eylemci hastanelik oldu
8 eylemci hastanelik oldu
12 0
banner82

Tarlada bulunan tünelin sırrı çözülmeye çalışılıyor

banner27

Kırklareli'nde iki hafta önce bir tarlada bulunan 1940'lı yıllarda yapıldığı değerlendirilen tünelin sırrı çözülmeye çalışılıyor.

banner210
Tarlada bulunan tünelin sırrı çözülmeye çalışılıyor
banner215

Dereköy yolu mevkisinde tarlasını sürdüğü sırada büyük bir taş fark eden çiftçi, taşın altında tünel görerek durumu Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Müze Müdürlüğü uzmanları ile İstanbul Galeri Mağara Araştırma grubu üyelerinden 4 araştırmacı tünele girdi.

İçerisinden su aktığı belirtilen tünelde yaklaşık 6 saatlik bir çalışma yapan ekipler, tünelin 7 girişini tespit etti.

Yaklaşık 300 metre ilerleyebilen ekibin, tünelin bazı bölümlerinde çökme tehlikesi bulunduğu için devam edemediği belirtildi.

Ekip tünel içerisinde haberleşmede kullanıldığı değerlendirilen kablo ve telsiz tellerine rastladığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, tüneldeki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Asan, ön incelemelerin ardından detaylı çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.