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Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 3 ölü, 30 yaralı

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Güncel Haberleri  Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 3 ölü, 30 yaralı haberi Eskişehirin Çifteler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. İlçenin Eminekin ve Körhasan...

Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
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Güncel Haberleri 
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 3 ölü, 30 yaralı haberi
Eskişehirin Çifteler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

İlçenin Eminekin ve Körhasan köyleri arasında sabah saatlerinde meydana gelen kazada, tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Yaralılar, Eskişehirdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındılar.

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