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Güncel Haberleri Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 3 ölü, 30 yaralı haberi Eskişehirin Çifteler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. İlçenin Eminekin ve Körhasan...
İlçenin Eminekin ve Körhasan köyleri arasında sabah saatlerinde meydana gelen kazada, tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Yaralılar, Eskişehirdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındılar.