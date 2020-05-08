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Taksim ve İstiklal'de maske zorunluluğu

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Salgına rağmen artan insan yoğunluğunun risk oluşturmasının önüne geçilebilmesi için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğu getirildi.

Taksim ve İstiklal'de maske zorunluluğu

 

 

 

İstanbul'da son günlerde insan yoğunluğundaki artışla dikkat çeken Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma zorunluluğu getirildi.

Beyoğlu İlçe Hıfzıssıha Kurulu, 6 Mayıs saat 10.00'da toplandı. 

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Toplantıya ilişkin Beyoğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, normalleşme sürecinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde hareketliliğin artmasının beklendiği belirtildi.

Buna bağlı olarak hastalığın bulaşma riskinin de artacağı ifade edildi. Bu doğrultuda; bölgede maske takma ve kişiler arasına 3 metre sosyal mesafe konulmasına karar verildiği bildirildi.

Alınan tedbirleri uygulamayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi uyarınca ceza kesilecek. Cezalar 1000 ila 3 bin 150 lira arasında değişiyor.

"İYİ BİR GÖRÜNTÜ VERMEDİ"

Salı günü Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi için "Bugün iyi bir görüntü vermedi" demişti. Bakan Koca'nın paylaşımını takip eden günlerde de İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda insan yoğunluğu dikkat çekmişti.

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