Taksim'de CHP gerginliği

CHP'nin 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganı ile Türkiye genelinde yapacağı oturma eylemleri öncesi Taksim Meydanı polis tarafından kapatıldı.

Meydana sokulmayan CHP'liler ise İstiklal Caddesi'nin başında oturma eylemi başlattı. Eylem 'Hak, hukuk adalet...' sloganları eşliğinde saat 13:00'a kadar sürdü.

OHAL’in 7’nci kez uzatılması kararı üzerine CHP, 81 ilde oturma eylemi gerçekleştirdi.

TAKSİM KAPATILDI

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından da bugün milletvekilleri, il örgütü yöneticileri ve partililerin katılımıyla saat 12.00’da Taksim Meydanı’nda oturma eylemi yapacağını açıklamıştı. Ancak polis, Taksim Meydanı’nın bir bölümünü, Cumhuriyet Anıtı ve çevresini bariyerlerle kapattı. İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı’na da çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı. Öte yandan Taksim Metrosu da eylem nedeniyle kapatıldı. Taksim’e geçmek isteyenler bir sonraki durak olan Şişhane’ye yönlendirildi. Yani CHP’nin meydanda eylem yapmasına izin verilmedi. İşte dakika dakika yaşananlar…

Meydanın saat 11:30 sıralarında kapatılması üzerine Sözcü’ye konuşan CHP İstanbul İl teşkilatı yetkilileri “Biz Taksim’e çıkıp oturacağız. Eğer emniyet güçleri izin vermezse de İstiklal Caddesi’nde toplanıp Galatasaray Meydanı’na yürüyeceğiz” dediler.

Saat 11:45 Taksim’e gelen CHP heyetinin önü polislerce kesildi. CHP’lilerle Emniyet güçleri arasındaki görüşme sonuç vermedi.

12:00 Taksim’e çıkarılmayan CHP’liler saatler 12:00’ı gösterdiğinde İstiklal Caddesi’nin girişinde oturma eylemine başladılar.

Saat: 12:50

Kortej Taksim Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

Kortej ‘Hak, hukuk adalet…’ sloganları eşliğinde Taksim Meydanı’na çıktı.