Tahran'dan Türkiye'ye şifreli tehditler!

İran resmi haber ajansı İrna 30 Temmuz 2015 tarihinde İngilizce sitesinde verdiği haberle 31 kişinin öldüğü Suruç eylemini bizzat PKK’nın yaptığını bildirdi.

İrna, Ankara-Tahran treninin saldırıya uğradığı 30 Temmuz’da 1 dakika arayla iki haber yayınladı. Saat 14:33’de verilen ve Van’daki saldırıyı anlatan haberde bölgenin adı Fars hakimiyetini hatırlatacak şekilde Ganch olarak verildi. Saldırıdan çok kısa bir süre sonra verilen haberde Suruç’taki canlı bomba eylemi hatırlatıldı ve Suruç saldırısının Kürt yanlısı eylemciler tarafından yapıldığı belirtildi. Aynı haberde Türkiye’nin PKK’yı bombalamasının DAEŞ’e yarayacağı iddia edildi. İran haber ajansının bir dakika sonra saat 14:34’de verdiği haberde ise Türkiye’nin ABD ile işbirliğine başlamasının Kürt eylemcilerle yapılan Dolmabahçe görüşmelerine son vereceği, Türkiye devleti ile Kürtler arasında savaş başlayacağı, Türkiye’nin Libya’ya döneceği, bu durumda Türkiye’nin tüm altyapısının hedef alınacağı tehditkar biçimde ifade edildi.

(Akşam)