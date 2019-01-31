Tacizciyi bayıltan kick boks antrenörü: 'İnsanlık vazifemi yaptım'

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, alkollü müşterinin tacizine uğradığını iddia eden market çalışanı kadının haber verdiği kick boks antrenörü, alkollü kişiyi tek yumrukla yere serdi. Kameralara da yansıyan o anları anlatan Coşkun Küçüksayraç, 'İnsanlık vazifemi yaptım, insanların daha tepkili olması lazım' ifadelerini kullandı.

Karşıyaka ilçesinde bir markette meydana gelen olayda iddiaya göre, markete gelerek her gün içki isteyen adam, bir süredir markette çalışan kadına rahatsızlık veriyordu.

Market çalışanı kadın, adamı dışarı çıkartamadı.

İHA'da yer alan habere göre, o müşteri yine kadının çalıştığı iş yerine geldi ve kadın çalışana küfür ederek sözlü tacizde bulundu.

Market çalışanı kadın, adamın dışarıya çıkmasını istedi ama başarılı olamadı.

Kick boks antrenörü Coşkun Küçüksayraç marketten çıkmayan adama yumruk attı

Kadın daha önce yaşananları anlattığı yan komşusu kick boks antrenörü Coşkun Küçüksayraç’tan telefon ile yardım istedi.

Bunun üzerine markete gelen Küçüksayraç, sarhoş olduğu iddia edilen adamı önce ikna etmek istedi ama o da başarılı olamadı.

Küçüksayraç, adamın küfür etmeye devam etmesi üzerine şahsı tek yumrukla bayılttı.

“Cebinden bıçak veya silah çıkarma ihtimali de vardı”

Bu kişinin yaşanan olaydan önce mahallede başka kişilere de rahatsızlık verdiğini söyleyen Coşkun Küçüksayraç, “Bu olay gerçekleşmeden önce bahsedilen kişi defalarca kez aynı markete gitmiş. Onunla ilgili mahallede şikayetler var. Adam haplanıp geziyormuş. Sağdaki soldaki insanlara laf atıp küfür ediyormuş. Kimse de ilgilenmemiş. Ben esnafları ve mahalledeki bütün herkesi tanıdığım için bana ders sırasında bir telefon geldi. Ben koşa koşa gittim. O an adamın alkollü ve haplı olduğunu bilmiyordum. Dolasıyla o durumda cebinden bıçak veya silah çıkarma ihtimali de vardı” diye konuştu.

“İnsanlık vazifemi yaptım”

Yaşanan olay sırasında hem kendisini hem de adamın bilinçsizce ağzından çıkan lafları engellemek durumunda olduğunu belirten Küçüksayraç, “Kapıda da durdum ve hemen içeri girmedim. Çok ağır küfürler ve hakaretler ediyordu. En başta kolundan çektim tekrar ağzından kötü sözler çıkmaya devam etti. O anda olayı bitirmek istedim. Yapılması gerekiyor muydu? Bence gerekiyordu. Çünkü son dönemlerde kadınlara ve kendini ifade edemeyen herkese karşı insanların önce bir ağzına dikkat etmesi gerekiyor. Bu durumda ben de normal insanlık vazifemi yaptım” şeklinde konuştu.

Kadına karşı taciz veya şiddet olaylarında insanların tepkisiz kaldığının altını çizen Küçüksayraç, “Böyle durumlarda hiç kimse dışarıda tepki vermiyor. Adam herkesin içinde kadını dövüyor kimse tepki vermiyor videoya çekiyor. İnsanların daha tepkili olması lazım. Kadınların da kendilerini savunabilir hale gelmesi lazım. Sonuçta bir erkekle aynı güçte değil. Ben de burada yapmam gerekeni yaptım" ifadelerini kullandı.