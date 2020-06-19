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Tabanca ve tüfekli paylaşıma 20 gözaltı

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Sakarya'da silahlarla çektikleri videoları paylaşan 20 kişi gözaltına alındı.

Tabanca ve tüfekli paylaşıma 20 gözaltı

 

Sakarya'nın Geyve ilçesinde pompalı tüfek ve tabancalarla çektikleri videoları sosyal medyada paylaşan 20 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada pompalı tüfek ve tabancalarla video paylaşılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Videoları izleyen polis ekipleri, sosyal medyadan şüphelilerin kimliklerini tespit ederek, operasyon düzenledi.

Operasyonda 8'i 18 yaşın altında 20 şüpheli gözaltına alındı, 9 pompalı tüfek, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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