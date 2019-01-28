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Survivor Ogeday dizi oyuncusu oldu

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2017 Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, Bir Litre Gözyaşı dizisinde rol alacak. Survivor Ogeday, dizide Teoman karakterine hayat verecek

Survivor Ogeday dizi oyuncusu oldu
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Survivor 2017'de Adem Kılıççı ile finale kalan ve şampiyonluğu göğüsleyen Ogeday Girişken, dizi oyuncusu oldu.

Survivor Ogeday, pazar akşamları Kanal D’de yayınlanan Bir Litre Gözyaşıdizisinde “Teoman” karakterine hayat verecek. 

Ünlü ismin diziye katılacağı haberi, dizinin Instagram hesabından bu fotoğrafla duyuruldu.

Ogeday’ın rolünün tanıtımında, “İstediği her şeyi istediği anda elde etmeye alışkın Teoman” ifadesi kullanıldı.

Ogeday, Survivor yarışmasının finalinde, gelecek planları arasında oyunculuk olup olmadığı sorulduğunda ucu açık bir cevap vererek, “Benim oyunculuk üzerine eğitimim yok. Bir teklif gelirse, iyi bir eğitim aldıktan sonra başlarım. Hayat ne getirir bilmiyorum. Planım fitness salonu açmaktı ancak gelecek ne getirecek bilemiyorum” demişti.

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