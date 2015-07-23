Suruç soruşturmasına kısıtlama kararı

Urfa 2. Sulh Ceza Hakimliği, incelenmesinin soruşturmanın amacını tehlikeye düşüreceği iddiasıyla soruşturmada kısıtlama kararı aldı. Milliyet gazetesinden Kemal Göktaşın haberine göre, kararın gerekçesinde kısıtlama kararı soruşturmanın...

Urfa 2. Sulh Ceza Hakimliği, incelenmesinin soruşturmanın amacını tehlikeye düşüreceği iddiasıyla soruşturmada kısıtlama kararı aldı. Milliyet gazetesinden Kemal Göktaşın haberine göre, kararın gerekçesinde kısıtlama kararı soruşturmanın amacının tehlikeye düşmesi ihtimali olarak gösterildi.



Hakim Saim Nergiz tarafından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine kısıtlama kararı verildi. Dosyanın müdahil avukatlar için kısıtlanması anlamına gelen kararda şöyle denildi:



Soruşturmaya konu patlama olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada dosya kapsamına ve soruşturmanın genişletilmesi durumuna göre dosya içiresinde bulunulan belgelerin incelenmesinin soruşturmacının amacını tehlikeye düşüreceği, delillerin tam olarak toplanmamış olması, soruşturmaya konu olayda ölen şahıs ve mağdurların sayısının birden fazla olması hususları dikkate alınarak dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alma yetkisinin CMKnın 153/3 maddesindeki yakalanan kişinin ve ya da şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hariç olmak üzere CMKnın 153/2. maddesi gereğince kısıtlanmasına, evrakın gereği için Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine ... karar verildi.



CMKnın 153/2. maddesinde bazı suçlar için, avukatın dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hkim kararıyla kısıtlanabileceği düzenleniyor. Soruşturmaya ilişkin basına yönelik genel hükümler dışında özel bir gizlilik kararına dair ifade yer almadı