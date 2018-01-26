Süper Loto'da 42,5 milyon TL bir kişiye çıktı

Dev ikramiyeleri ile milyonlarca kişiyi çeken Süper Loto'da 25 Ocak akşamı MPi'nin tarihinde yeni bir rekor kırıldı. Haftanın Süper Loto sonuçları açıklandığında 42.5 milyon TL'lik dev ikramiyenin kuponunu Erzincan merkezden yatıran bir talihliye çıktığı görüldü. Söz konusu talihli şimdiye kadar şans oyunlarından bir kişinin kazandığı en büyük ikramiyeye kondu. Talihlinin Erzincan çıkması da ilde adeta infial yarattı. Herkes talihlinin kim olduğunu öğrenmek için çevresini soruşturmaya başladı.

ERZİNCAN'IN NÜFUSU!

25 Ocak Süper Loto sonuçları sonrası şimdi kuponunu Erzincan merkezin Atatürk Mahallesi, Nerim Tombul Cad. Roma İş Merkezi'nde yer alan, Hüseyin Alan'a kayıtlı bayiden yatıran talihlinin kimliği merak ediliyor.

2015 rakamlarına göre Erzincan'ın toplam nüfusu 225 bin, 2016 rakamlarına göre Erzincan merkezin nüfusu ise 154 bin kadar. Erzincan'ın yeni zengini büyük ihtimalle bu 225 bin kişinden biri. Nitekim Erzincan'da talihliyi bulma çalışmaları başladı. İnsanlar yakınlarını arayıp büyük ikramiyeyi kimin kazandığını bulmaya çalışıyorlar. Sosyal medyadada "Para kime çıktıysa ortaya çıksın" denilerek paylaşımlar yapılıyor.

SÜPER LOTO BAYİİSİ ÇAYA BEKLİYOR!

Nerim Tombul Caddesi üzerinde yaklaşık 20 yıldır büfe işleten Hüseyin Uluşan'a (51) ait bayide oynanan kuponun sahibi henüz belli olmazken, sabah erken saatlerde dükkanını açan bayii vatandaşların akınına uğradı. Uzun yıllardır Erzincan'a büyük ikramiye çıkmadığını ifade eden Uluşan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ikramiyesi bu bayiye çıktı, kendisini tebrik ederim. İnşallah çay içmeye beklerim kendisini" diye konuştu.

Uzun yıllardır aynı bayide şans oyunları oynayan bazı vatandaşlar ise talihlinin Erzincan'dan çıkmasına sevindiklerini söyleyerek, oynadığı bayiyi unutmamasını istedi.

SOSYAL MEDYADA KOMPLO TEORİLERİ

Geçmiş çekilişlerde olduğu gibi rekor ikramiyeli 25 Ocak Süper Loto sonuçları da komplo teorilerine yol açtı. Şans oyunu müdavimlerinin en çok dile getirdiği komplo teorisinde Süper Loto'da bilerek uzun devir serileri yapılıp sonra büyük ikramiyenin üst düzey kişilerin yakınlarına kazandırıldığı iddia ediliyor. 42 buçuk milyon TL'lik Erzincan'a çıkması üzerine bu sefer Erzicanlı olması nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım ile de sosyal medyada komplo teorileri dile getirildi ve tepki gösterenler oldu.